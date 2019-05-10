Коломойський звинуватив Ахметова у надприбутках від "неринкової" ренти і передбачив падіння його прибутків зі зміною влади

Зміна влади в Україні може позначитися на прибутках найбагатшого бізнесмена України Ріната Ахметова.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Гаразд, з такими грошима чого переживати. Ну, буде заробляти не 1,5 мільярдів, а 1 мільярд або 500 мільйонів. Він же не буде втрачати через це... Тільки "Роттердам" буде страждати", - вважає він.

Водночас, Коломойський заявив, що підприємства Ахметова за Петра Порошенка мали практично нульові ставки ренти на видобуток корисних копалин, що створювало йому неконкурентні переваги перед іншими бізнесменами за рахунок Держбюджету.

"Він заробляє 400% прибутку на руді. Я задаю питання: а кому належать надра країни? В конституції як написано?... Значить Укрнафта продає з аукціону, аукціону всередині країни, за ціну на ринку. А рента 28%? А у Ахметова рента 1 або 1,5%. Пам'ятаєте, в 2014 була і не хотіли піднімати ренту на залізну руду? Він платить 1 або 2 долара за тонну ренти, а Укрнафта платить 150 доларів... Я не бачу несправедливість. Я просто кажу, що ми платимо 28% від 500 доларів, що становить близько 150 доларів. Якщо б у мене була собівартість 100, і я б заплатив 150 ренти 250, і ще б 100% залишилося, але з них треба половину витратити на підтримку видобутку і на інвестування в нові свердловини і потім половину від того, що залишиться, віддати НАК. Тобто мені залишилося 50 доларів на тонні, що становить 10% від продажної ціни. Йому залишається 80 доларів від 100 доларів, що становить 80% від продажної ціни. В наслідок чого він заробляє на тонні аналогічного продукту в 8 разів більше, ніж я. Виникає питання, чому такий перекіс ренти?", - розповів Коломойський.

Сам бізнесмен допустив, що у разі підняття ренти Рінат Ахметов може вийти з цього бізнесу. "Йому піднімуть ренту. Не хоче - вільний, інші будуть займатися. Його можна розділити як монополію. Можна не розділяти, а можна взяти під контроль його зовнішній потік, і нехай він робить, що хоче", - упевнений він.

Водночас, Коломойський застеріг від спроб "гарячих голів" поквитатися з Ахметовим за його заробітки на "Роттердамі" та інших механізмах часів Порошенка. "Не знаю, наскільки це безпечно для держави з точки зору війни з ним. Тобто я вважаю, якщо нам потрібно воювати з Росією, давайте потренуємося на більш слабкому супернику. Він же теж може всіх нас пригнічувати зі своєю електрикою, адже він командує енергетичними системами. І він, припустимо, завтра зупинить ці електростанції. Звичайно, ми це подолаємо. Але, в принципі, він ще може встигнути наробити справ ще тех. Звичайно, ми сподіваємося на його розсудливість", - заявив він.