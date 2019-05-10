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10 травня 2019, пʼятниця, 11:16 9
Економіка 2019-05-10T11:45:01+03:00
Українські Новини
Ложкін продав УМХ Курченку за 400 мільйонів, - Коломойський

Ложкін продав УМХ Курченку за 400 мільйонів, - Коломойський

Продаж очолившим у 2014 році АП Борисом Ложкіним втікачу-олігарху Сергію Курченку роком раніше медіа-холдингу "УМХ" оцінюється в 400 млн грн.

Таку оцінку дав в інтерв'ю РБК-Україна бізнесмен, власник медіагрупи "1+1" Ігор Коломойський.

"Ну, він отримав близько 400 мільйонів. Тільки все розійшлося - Порошенко, Ахметову, виплатив усі кредити, і йому залишилося мільйонів сто", - підрахував він.

Також Коломойський заявив, що до продажу Ложкін закладав холдинг нардепа Віталія Хомутинника за 25 млн.

При цьому, бізнесмен підтвердив наявність у нього неприязних відносин з Борисом Ложкіним.

"У нас ніколи і не були хорошими. Він дружить з Боголюбовим (Геннадій Боголюбов, колишній співвласник "Привату", багаторічний партнер Коломойського і Ложкіна, - ред.), і я вважаю, що використовувати дружбу у комерційних цілях – неправильно", - заявив він.

Водночас Коломойський заперечив будь-який зв'язок з прокурором, який виписував підозри Ложкіну та іншим соратникам Порошенка у справі Курченка.

"Він тут не був. Я його в очі ніколи не бачив", - стверджує бізнесмен.

А часті появи прокурора Кулика в ефірах 1+1 пояснив медіа-інтересом до його діяльності.

"Ну, раз такий гучний скандал, ви ж як журналісти розумієте, як таку солодку булку не покликати. Там же і Степанов (Максим Степанов, звільнений глава Одеської ОДА, - ред.), наприклад, був. Він кум Палиці. Я вважаю, він такий же, як і Ложкін, тому що Палиця його скрізь рятував, де тільки міг", - заявив Ігор Коломойський.

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