Коломойський вважає, що мовний закон розколює суспільство

Проголосований ВР 25 квітня законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної несе негативні риси, які можуть розколоти суспільство.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Я з ним не згоден, чесно кажучи, це розколює суспільство. А Порошенко підпише?" - заявив він.

При цьому, Коломойський вважає, що в разі підписання законопроекту президентом, закон може стати таким, що існує, але не виконується.

"Отже, це буде як у всіх. Наприклад, в Радянському Союзі була велика кількість законів, які масово не виконувалися, як і в наступних пострадянських країнах. Тобто існувало таке поняття, якщо закон порушує права 80% громадян, то це поганий закон", - заявив бізнесмен.

Водночас, Ігор Коломойський виступив проти заяв про можливість повернення до Конституції зразка 1996 року з посиленням повноважень президента, навіть у випадку, якщо нинішні повноваження згенерують конфлікт між новим президентом і старим складом ВР. "А суспільство хоче цього? Знову Януковича?", - парирував бізнесмен питання журналістів.

"Порошенко - всі результати перед нами. Так тоді навіщо потрібен такий президент з такими повноваженнями. Країні потрібна парламентсько-президентська республіка. Україна — це країна противаг і противаг... Тому нам легше буде, коли люди сідають за переговорний стіл і домовляються між собою. Якби не Янукович, то ми б не втратили території, так як у нього не було повноважень, і він ніякі папірці не зміг би підписувати", - впевнений Ігор Коломойський.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня Рада прийняла закон №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. За нього проголосували 278 депутатів. Український буде обов'язковим в органах влади та інших публічних сферах. Голова ВР Андрій Парубій пообіцяв підписати закон 14 травня.