СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов

Справу Продана було сфабриковано СБУ за завданням вищого керівництва країни, про що свідчить нестиковки в матеріалах справи і версією, яку силовики передали в ЗМІ.

Про це на "Цензор.нет" повідомив журналіст Кирило Сазонов.

"Роздаючи перед відходом нагороди і генеральські звання, Петро Олексійович не забув про заступника начальника одного з головних управлінь СБУ Сергія Коваленка. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, саме Коваленко торік провів спецоперацію зі збору компромату на найближчого соратника Гройсмана, екс-главу ДФС Мирослава Продана. У червні 2018-го Порошенко знадобилося серйозно натиснути на Володимира Гройсмана. Прем'єр без узгодження з АП (а точніше, всупереч інтересам Банкової), почав війну з контрабандою, митники стали працювати в координації з Нацполіцією. Під удар потрапили нелегальні поставки нафтопродуктів, контрабанда лісу-кругляка і багато інших тіньові потоки, які працювали "під кришуванням" підлеглих Банковій силових структур. Надходження до бюджету різко зросли. І Коваленко, за версією Юрія Бутусова, не підвів, виконав високе завдання . На Продана оперативно завели справу. Злили негативну інформацію в ЗМІ, розкрутили скандал, намагаючись, компрометуючи в.о.голови ДФС, дискредитувати прем'єра", - стверджує журналіст.

На думку Сазонова, нове керівництво СБУ "може дати зовсім іншу оцінку" подвигам "генерала Коваленка".

"Давайте розберемося, як саме збирали на Продана компромат. Юрій Бутусов, з посиланням на свої джерела, розповідає, що нібито працівники СБУ "впровадили в сім'ю" екс-глави ДФС агента! І той якимось чином отримав доступ до одного з телефонів чиновника. Очевидно, цю версію підкинули ті ж люди, які восени минулого року передали Бутусову фрагменти самого "листування". Іншими словами, нехай неофіційно, але в СБУ продовжують стверджувати, що отримали "переписку" з телефону чиновника. Але з матеріалів кримінальної справи (вже закритої) випливає, що "переписку" знайдено на флешці, що зберігалася вдома у одного з водіїв керівника ДФС і вилученій під час обшуку. Ця версія неодноразово озвучувалася прокурорами САП. Як це все розуміти? Листування агенти "зняли" з телефону, але потім чомусь закачали на флешку, вилучену у водія ?! Але це ж прямий доказ того, що ГПУ і СБУ навмисно фальсифікували матеріали кримінальної справи!" - зазначає Сазонов.

За словами журналіста, в лютому цього року захист Продана отримав результати експертизи, які показали, що файли потрапили на флешку вже після її вилучення. Після чого, прокурорами та слідчими, які вели справу, зайнялося Державне бюро розслідувань.

"Легенда" про пробратися в сім'ю агента "виглядає як банальна качка, свідомо запущена силовиками. Набагато більш правдоподібною є версія про те, що "переписку" в дійсності змонтували і записали на знайдену у водія флешку з метою оперативно відзвітувати перед президентом про виконання спецзавдання. Ні документами, ні показаннями свідків інформація з "листування" не підтверджується. Історія Продана скоріше виглядає як показовий приклад фабрикації справи і його подальшої публічної розкрутки технологіями чорного піару, ніж зразком розкриття корупційних схем. Нагороджуючи тих, хто провів цю "спецоперацію", Петро Олексійович міг заодно дати зірку героя України ізраїльському піарнику Мойше Клюхарту, який запускав фейки про Зеленського між першим і другим туром виборів", - резюмував Сазонов.

Нагадаємо, 8 травня Порошенко підписав указ про присвоєння заступнику начальника Головного управління СБУ по з боротьби з корупцією та організованою злочинністю полковнику Сергію Коваленку військового звання генерал-майора. За версією Юрія Бутусова, саме підлеглі Коваленка роздобули Telegram-переписку колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.