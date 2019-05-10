Світові ціни на нафту зростають через заяви Трампа про торговий конфлікт з Китаєм

Нафта торгується в позитиві на тлі заяви Дональда Трампа про те, що існує реальна можливість вирішення торгового конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм.

Тим не менш, при відкритті торгів ціни на "чорне золото" знизилися в зв'язку з введенням додаткових тарифів на імпорт низки китайських товарів в США, пише Enkorr.

Вартість бареля липневої нафти Brent 10 травня до 8:55 за Києвом становила $70,69 (+0,43%). Барель нафти WTI торгувався по $62,00 (+0,49%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $70,39 і $61,70 відповідно.

Під час попередніх торгів ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як Трамп повідомив про отримання "прекрасного послання" від президента Китаю Сі Цзіньпіна. Крім того, наразі у Вашингтоні перебуває високопоставлена китайська делегація, яка приймає участь в останньому раунді торговельних переговорів між КНР і США.

Тим не менш, митна і прикордонна служба США ввела нове 25-відсоткове мито на призначені для Сполучених Штатів вантажі, що залишають Китай з 10 травня після 12:01 за Східно-американським часом (04:01 за Гринвічем).

"Ціни на нафту разом з більшістю ризикових активів рухаються майже синхронно при оновленні торгових тарифів", — сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку брокерських послуг OANDA за ф'ючерсами.

Збій у торгівлі між двома найбільшими споживачами нафти в світі, ймовірно, вплине на попит на нафту. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА/IEA), в I кварталі 2019 р. сумарно на КНР і США довелося 34% світового споживання нафти.

Проте зусилля Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) із обмеження поставок для скорочення глобальних запасів дозволили підтримати ціни.

Загальні очікування учасників ринку такі, що попит в 2019 році буде зростати.

Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що в цьому році світовий попит на нафту зросте на 1,38 млн бар./сут.

Нагадаємо, раніше ціни на сиру нафту різко впали.

Тим часом "Консалтингова група "А-95" прогнозує відновлення постачання російських нафтопродуктів з 1 червня.