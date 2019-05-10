Світові ціни на нафту зростають через заяви Трампа про торговий конфлікт з Китаєм

Нафта торгується в позитиві на тлі заяви Дональда Трампа про те, що існує реальна можливість вирішення торгового конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм.\r\nТим не менш, при відкритті торгів ціни на "чорне золото" знизилися в зв'язку з введенням додаткових тарифів на імпорт низки китайських товарів в США, пише Enkorr.\r\nВартість бареля липневої нафти Brent 10 травня до 8:55 за Києвом становила $70,69 (+0,43%). Барель нафти WTI торгувався по $62,00 (+0,49%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $70,39 і $61,70 відповідно.\r\nПід час попередніх торгів ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як Трамп повідомив про отримання "прекрасного послання" від президента Китаю Сі Цзіньпіна. Крім того, наразі у Вашингтоні перебуває високопоставлена китайська делегація, яка приймає участь в останньому раунді торговельних переговорів між КНР і США.\r\nТим не менш, митна і прикордонна служба США ввела нове 25-відсоткове мито на призначені для Сполучених Штатів вантажі, що залишають Китай з 10 травня після 12:01 за Східно-американським часом (04:01 за Гринвічем).\r\n"Ціни на нафту разом з більшістю ризикових активів рухаються майже синхронно при оновленні торгових тарифів", — сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку брокерських послуг OANDA за ф'ючерсами.\r\nЗбій у торгівлі між двома найбільшими споживачами нафти в світі, ймовірно, вплине на попит на нафту. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА\/IEA), в I кварталі 2019 р. сумарно на КНР і США довелося 34% світового споживання нафти.\r\nПроте зусилля Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) із обмеження поставок для скорочення глобальних запасів дозволили підтримати ціни.\r\nЗагальні очікування учасників ринку такі, що попит в 2019 році буде зростати.\r\nУправління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що в цьому році світовий попит на нафту зросте на 1,38 млн бар.\/сут.\r\nНагадаємо, раніше ціни на сиру нафту різко впали.\r\nТим часом "Консалтингова група "А-95" прогнозує відновлення постачання російських нафтопродуктів з 1 червня.\r\n