У Львові ціни на квартири вищі, ніж у Києві: тенденції на ринку житла в Україні

Вінницька, Тернопільська та Чернігівська області - лідери зі зростання цін на вторинне житло. Тільки в Вінниці ціни на однокімнатні квартири за перший квартал 2019 року зросли на 44%, зазначають аналітики. А у Львові вартість одиничок і двійок вища, ніж в Києві, де вартість житла на вторинному ринку за місяць зросла на 1,8%

Однак причин для підвищення цін немає, кажуть ріелтори. Ринок нерухомості навпроти завмер, пише сайт "Сегодня".

"Дослідження вторинного ринку показало - однокімнатні квартири у Вінницькій області зросли в ціні на 44%. А у Львові вони були навіть дорожчі, ніж в столиці", - зазначають аналітики майданчики OLX.

Середня ціна однокімнатної квартири у Вінницькій області - 670 тис. грн. На Тернопільщині - 595 тис. грн, в Чернігівській - 458,5 тис. грн.

Якщо судити з оголошень в мережі, то найвищі ціни на однокімнатні квартири - у Львові. В середньому вартість квартири становить 922 тис. грн, тоді як однокімнатні квартири в Києві пропонують в середньому за 809 тис. грн.

А найбільш різке подорожчання на житло з початку року спостерігалося у Вінницькій області. У трійці лідерів також Тернопільський і Чернігівський регіони, говорить статистика.

Однак з оголошень не варто судити про тенденції на ринку. Статистика сайтів нерухомості не говорить про реальну ситуацію, тому що серед інших оголошень найчастіше є ті, цінам яких не завжди можна вірити.

"Однокімнатні квартири, як найбільш затребувані в туристичному місті, можуть подорожчати в деяких районах Львова до рівня київських - в цьому я не сумніваюся. Якщо порівнювати хороші квартири у Львові і погані в Києві, то вони в цінах приблизно зрівняються. Але розрив між столицею і обласними центрами є. Якщо в Києві ціна за метр квадратний приблизно 1000 дол., то у Львові та Одесі - 750 дол./кв.м., Харкові та Дніпрі - на рівні 550 дол./кв.м", - говорить директор департаменту Асоціації ріелторів України Едуард Базус.

Попит на житло зменшився. Активність на ринку нерухомості в першому кварталі цього року впала, каже України Едуард Базус. На первинний ринок вплинуло падіння курсу долара. А на вторинне житло - президентські вибори в Україні.

"Багато покупців вирішили трохи відкласти момент купівлі квартир на потім. Найцікавіше, що вони все одно повернуться на ринок, тому що глобально нічого ж не змінюється. Занепокоєння не дає спокійно здійснювати операції", - говорить Едуард Базус.

Ціни зростають. Однак це зростання настільки невелике, що воно не може говорити про якісь тенденції на ринку.

"Ціни вже абсолютно точно не падають. А на первинному ринку зросли за рахунок того, що долар ослаб. Просідання курсу призвело до того, що в доларовому вираженні ціни зросли", - коментує експерт.

Ціни на вторинне житло зросли в усіх містах-мільйонниках. Але це зростання на рівні 0,1-0,5% на місяць. Найбільше зросли ціни в Дніпрі - близько 1% в місяць.

На ринок житла у Львові впливають програмісти і заробітчани, пояснює Дмитро Кабаровскій, Co-founder&CMO компанії INPROLUX.

"На тлі українських зарплат прості програмісти і веб-дизайнери з зарплатою від 2000 євро стали міцним середнім класом, що формує ціноутворення в регіоні. Західний регіон був недооцінений останні 5-7 років. Зараз ціна вирівнюється на тлі підвищення попиту: купують запасне житло жителі східних регіонів і заробітчани", - зазначає експерт.

Кардинальних змін в нерухомості найближчим часом не буде, вважає Віктор Несін, голова Національної ради ріелтерської палати України. Зберігатиметься сьогоднішня цінова політика.

"Все залежить від ситуації в країні. Ринок нерухомості тонко реагує на всі політичні події в країні. На сьогодні у нас ситуація, коли ринок завмер. Люди намагаються зрозуміти, що буде далі. Інвестори зараз призупинилися і це відчувається по всьому ринку. Всі великі проекти трохи призупинилися. Якщо говорити про ціни, то ніяких різких змін не буде", - говорить Несін.

При цьому ринок нового житла буде активнішим вторинного. Це пов'язано з тим, що ціни на житло в новобудовах нижчі, ніж на вторинному ринку. Причин для зростання цін немає, тому що на сьогодні не спостерігається ні припливу інвесторів, ні зростання доходу населення, ні дешевої іпотеки. Ціни не будуть знижуватися, а будуть інертними, вважає експерт.

Експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3м2 Вікторія Берещак, навпаки, впевнена, що незначне збільшення вартості квадратного метра в межах 1-1,5%, свідчить про поступову активізацію ринку.

"Спровоковане президентськими виборами затишшя на первинному ринку проходить. Бізнес прийняв до уваги результати виборів і миттю відреагував поверненням до звичайного ритму роботи. Крім того, збільшення цін було б можливим без повернення покупця на ринок", - вважає експерт.

При цьому, з її слів, хорошим стимулом для покупців може стати розвиток іпотечних програм, а також програм із розстрочки. Для бізнесу важливим є впровадження прозорих правил гри при знищенні корупції.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні на вторинному ринку пропозиція квартир знизилася на 3,2%, а ціни знизилася на 0,1%.

Тим часом в лютому пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 6,7% до 14 392 квартир.