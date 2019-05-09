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09 травня 2019, четвер, 20:36 39
Події 2019-05-09T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Чернігівській області знешкодили 27 авіабомб і 4 детонатори

В Чернігівській області знешкодили 27 авіабомб і 4 детонатори

В лісовому масиві виявили бомби і детонатори. Фото: ДСНС
В лісовому масиві виявили бомби і детонатори. Фото: ДСНС

Вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 27 авіаційних бомб і 4 підривника часів Другої світової у Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 8 травня у лісовому масиві біля села Дібрівне Городнянського району місцеві жителі виявили один небезпечний предмет, про що одразу повідомили рятувальникам.

Піротехніки ДСНС, які прибули на місце події, вилучили із землі знахідку і встановили, що це 100-кілограмова фугасна авіаційна бомба ФАБ-100.

Крім того, під час обстеження прилеглої території сапери виявили ще 26 авіаційних бомб АО-2,5 і 4 підривники часів Другої світової війни.

Боєприпаси в кількості 31 одиниця спецавтомобілем були вивезені в безпечне місце та знищені у встановленому порядку.

В ДСНС підкреслюють, що у разі виявлення боєприпасів в жодному разі не можна намагатися самостійно вилучити їх із грунту, наносити по них удари і кидати у вогонь.

Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити рятувальникам.

В лісовому масиві виявили бомби і детонатори. Фото: ДержнсВ лісовому масиві виявили бомби і детонатори. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Житомирській області грибник знайшов 100-кілограмову бомбу часів Другої світової.

Також у Львівській області біля житлових будинків знайшли 47 мінометних мін.

Крім того, у Дніпропетровській області ДСНС також виявила авіабомбу 500 кг часів Другої світової війни.

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