В Чернігівській області знешкодили 27 авіабомб і 4 детонатори

Вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 27 авіаційних бомб і 4 підривника часів Другої світової у Чернігівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, 8 травня у лісовому масиві біля села Дібрівне Городнянського району місцеві жителі виявили один небезпечний предмет, про що одразу повідомили рятувальникам.\r\nПіротехніки ДСНС, які прибули на місце події, вилучили із землі знахідку і встановили, що це 100-кілограмова фугасна авіаційна бомба ФАБ-100.\r\nКрім того, під час обстеження прилеглої території сапери виявили ще 26 авіаційних бомб АО-2,5 і 4 підривники часів Другої світової війни.\r\nБоєприпаси в кількості 31 одиниця спецавтомобілем були вивезені в безпечне місце та знищені у встановленому порядку.\r\nВ ДСНС підкреслюють, що у разі виявлення боєприпасів в жодному разі не можна намагатися самостійно вилучити їх із грунту, наносити по них удари і кидати у вогонь.\r\nПро небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити рятувальникам.\r\n\r\nВ лісовому масиві виявили бомби і детонатори. Фото: ДСНС\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Житомирській області грибник знайшов 100-кілограмову бомбу часів Другої світової.\r\nТакож у Львівській області біля житлових будинків знайшли 47 мінометних мін.\r\nКрім того, у Дніпропетровській області ДСНС також виявила авіабомбу 500 кг часів Другої світової війни.