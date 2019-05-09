Поліція почала розслідувати напад на знімальну групу телеканалу у Волинській області

Поліція почала розслідувати напад 8 травня пізно ввечері на знімальну групу телеканалу "Аверс" (Луцьк) в селі Світязь (Шацький район, Волинська область). Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.\r\n"Вчора ввечері після 21 години на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Світязь Шацького району невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі однієї з телерадіокомпаній з Луцька, пошкодили телекамеру і відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора", - повідомив він.\r\nНа місце події відразу ж виїхали керівництво і група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, відповідальні працівники і слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.\r\nСлідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) і ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.\r\nПоліція проводить комплекс невідкладних слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.\r\nЗа даними журналістів, під час нападу вони готували сюжет про корупцію на Волинській митниці.\r\nЗокрема, вони за редакційним завданням прийшли в ресторан "Лемарк", де святкував день народження начальник митного поста "Ягодин" Олександр Оникийчук.\r\nТам і виник конфлікт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кореспондент телеканалу NewsOne Богдан Амінів просить міліцію розслідувати перешкоджання журналістської діяльності після плювка в обличчя на марші за права трансгендерів в Києві.