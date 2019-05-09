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09 травня 2019, четвер, 19:49 39
Події 2019-05-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати напад на знімальну групу телеканалу у Волинській області

Поліція почала розслідувати напад на знімальну групу телеканалу у Волинській області

Поліція почала розслідувати напад 8 травня пізно ввечері на знімальну групу телеканалу "Аверс" (Луцьк) в селі Світязь (Шацький район, Волинська область). Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

"Вчора ввечері після 21 години на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Світязь Шацького району невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі однієї з телерадіокомпаній з Луцька, пошкодили телекамеру і відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора", - повідомив він.

На місце події відразу ж виїхали керівництво і група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, відповідальні працівники і слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) і ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Поліція проводить комплекс невідкладних слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.

За даними журналістів, під час нападу вони готували сюжет про корупцію на Волинській митниці.

Зокрема, вони за редакційним завданням прийшли в ресторан "Лемарк", де святкував день народження начальник митного поста "Ягодин" Олександр Оникийчук.

Там і виник конфлікт.

Як повідомляли Українські Новини, кореспондент телеканалу NewsOne Богдан Амінів просить міліцію розслідувати перешкоджання журналістської діяльності після плювка в обличчя на марші за права трансгендерів в Києві.

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