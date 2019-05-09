Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" голові Служби безпеки України Василю Грицаку.\r\nПро це йдеться в указі Президента №208\/2019, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що звання було присвоєно за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України.\r\nТакож звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно волонтеру і учаснику Антитерористичної операції Дмитру Гончаренко (указ №207\/2019) і полковнику Андрію Соколенко (указ №206\/2019).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата глави СБУ Грицака збільшилася до 72 тис. гривень.\r\nПри цьому в січні глава СБУ Грицак отримав 65 тис. грн.\r\nРаніше, в листопаді, глава СБУ Грицак також отримав 65 тис. грн.