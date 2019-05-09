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09 травня 2019, четвер, 18:56 16
Політика 2019-05-09T19:30:01+03:00
Українські Новини
Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку

Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку

Грицак
Грицак

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" голові Служби безпеки України Василю Грицаку.

Про це йдеться в указі Президента №208/2019, передають Українські Новини.

Зазначається, що звання було присвоєно за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно волонтеру і учаснику Антитерористичної операції Дмитру Гончаренко (указ №207/2019) і полковнику Андрію Соколенко (указ №206/2019).

Як повідомляли Українські Новини, зарплата глави СБУ Грицака збільшилася до 72 тис. гривень.

При цьому в січні глава СБУ Грицак отримав 65 тис. грн.

Раніше, в листопаді, глава СБУ Грицак також отримав 65 тис. грн.

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