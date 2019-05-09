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  • На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон
09 травня 2019, четвер, 16:37 9
Події 2019-05-09T16:40:24+03:00
Українські Новини
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон

На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон

Поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування школи в місті Новий Калинів (Самбірський район, Львівська область), ним виявився учень 10 класу цієї школи, який не хотів писати контрольну. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Поліцейські встановили особу неповнолітнього, який надав неправдиве повідомлення про замінування школи", - йдеться в повідомленні.

Свій вчинок десятикласник пояснив тим, що в цей день він повинен був писати контрольну роботу і таким чином намагався уникнути цього.

8 травня близько дев'ятої години ранку в Самбірський відділ поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування школи, розташованої в місті Новий Калинів.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і працівники інших служб.

З навчального закладу були евакуйовані 545 дітей і 60 працівників.

Обстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

"З метою відвернути від себе підозри, хлопець використовував для вчинення правопорушення технічні засоби і програмне забезпечення, а після надання повідомлення знищив мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

Проте, незважаючи на це, правоохоронці протягом кількох годин встановили особу зловмисника.

Підлітка опитали в присутності його матері.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування школи на вулиці Коперника у центрі Львова, їй виявилася учениця 8 класу цієї школи.

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