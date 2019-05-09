На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон

Поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування школи в місті Новий Калинів (Самбірський район, Львівська область), ним виявився учень 10 класу цієї школи, який не хотів писати контрольну. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\n"Поліцейські встановили особу неповнолітнього, який надав неправдиве повідомлення про замінування школи", - йдеться в повідомленні.\r\nСвій вчинок десятикласник пояснив тим, що в цей день він повинен був писати контрольну роботу і таким чином намагався уникнути цього.\r\n8 травня близько дев'ятої години ранку в Самбірський відділ поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування школи, розташованої в місті Новий Калинів.\r\nНа місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і працівники інших служб.\r\nЗ навчального закладу були евакуйовані 545 дітей і 60 працівників.\r\nОбстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.\r\n"З метою відвернути від себе підозри, хлопець використовував для вчинення правопорушення технічні засоби і програмне забезпечення, а після надання повідомлення знищив мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.\r\nПроте, незважаючи на це, правоохоронці протягом кількох годин встановили особу зловмисника.\r\nПідлітка опитали в присутності його матері.\r\nДосудове розслідування триває.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування школи на вулиці Коперника у центрі Львова, їй виявилася учениця 8 класу цієї школи.