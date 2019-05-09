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09 травня 2019, четвер, 16:11 19
Політика 2019-05-09T16:54:19+03:00
Українські Новини
Клімкін заявив про незаконне викрадення української дитини в посольстві Данії

Клімкін заявив про незаконне викрадення української дитини в посольстві Данії

Українську дитину вкрали. Фото: rbc.ua
Українську дитину вкрали. Фото: rbc.ua

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє про незаконне викрадення української дитини в посольстві Данії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Клімкін заявляє, що другий раз за останні два дні розмовляв c міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуэльсеном щодо викраденого тиждень тому в Запоріжжі українського хлопчика Даніеля.

"Зараз вкрай важливо, щоб данське посольство вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків. Адже це ще більше підливає масла у вогонь і без того складної ситуації", - написав Він.

Також він заявив, що його запевнили в тому, що справа має зрушити з мертвої точки.

На даний момент хлопчик знаходиться в Посольстві Данії в Україні.

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