підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 травня 2019, четвер, 15:49 417
Політика 2019-05-09T16:45:02+03:00
Українські Новини
Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня Перемоги

Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня Перемоги

День перемоги. Фото:
День перемоги. Фото: "Відродження"

Представники депутатської групи "Партія "Відродження" взяли участь в урочистій церемонії з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомила прес-служба політсили.

Разом із ветеранами війни та громадськістю вони вшанували пам’ять загиблих і поклали квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Як зазначив народний депутат групи "Партія "Відродження" Євген Гєллєр, Меморіал Слави представники політсили відвідують щороку, аби привітати ветеранів Другої світової війни та віддати шану всім тим, хто боровся з нацизмом.

Геллєр додав, що сьогодні надзвичайно важливо зберегти та передати нащадкам пам’ять про героїв, які відвоювали мир на рідній землі.

"День Перемоги для мене – це 9 травня. Мій дід був рядовим піхоти, пройшов усю війну, тому знаю, якими важкими були ті часи, хоча дідусь не дуже любив ділитися спогадами. День Перемоги – це можливість віддати данину шани нашим дідам і прадідам, тим, хто воював на фронтах Другої світової війни. З такими думками я прийшов сюди сьогодні, і приходжу щороку. Насправді ветеранів війни залишилося дуже мало, на всю Україну – близько 9000 осіб. Тому кожна зустріч з учасниками тих бойових дій – це дотик до історії. Вони живі, поки ми про них пам’ятаємо, і ця пам’ять повинна передаватися від покоління до покоління", – сказав Євгеній Гєллєр. Напередодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення у Харкові депутати від Партії "Відродження" поклали квіти до Меморіалу Слави в Лісопарку.

В урочистому мітингу взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник голови Харківської обласної ради, голова фракції "Відродження" в облраді Володимир Скоробагач, перший заступник міського голови Ігор Терехов.

Присутні вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

День перемоги. Фото: День перемоги. Фото: "Відродження"
Архів
Новини
День перемоги в Харкові. Фото: Страна
"Безсмертний полк" в Харкові "зустріли" активісти з портретами воїнів УПА 16:42
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
Українську дитину вкрали. Фото: rbc.ua
Клімкін заявив про незаконне викрадення української дитини в посольстві Данії 16:11
День перемоги. Фото:
Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня Перемоги 15:49
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує 11:00 Доповнено
більше новин
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Дейенеріс зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну 10:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok