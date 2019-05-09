Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня Перемоги

Представники депутатської групи "Партія "Відродження" взяли участь в урочистій церемонії з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомила прес-служба політсили.

Разом із ветеранами війни та громадськістю вони вшанували пам’ять загиблих і поклали квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Як зазначив народний депутат групи "Партія "Відродження" Євген Гєллєр, Меморіал Слави представники політсили відвідують щороку, аби привітати ветеранів Другої світової війни та віддати шану всім тим, хто боровся з нацизмом.

Геллєр додав, що сьогодні надзвичайно важливо зберегти та передати нащадкам пам’ять про героїв, які відвоювали мир на рідній землі.

"День Перемоги для мене – це 9 травня. Мій дід був рядовим піхоти, пройшов усю війну, тому знаю, якими важкими були ті часи, хоча дідусь не дуже любив ділитися спогадами. День Перемоги – це можливість віддати данину шани нашим дідам і прадідам, тим, хто воював на фронтах Другої світової війни. З такими думками я прийшов сюди сьогодні, і приходжу щороку. Насправді ветеранів війни залишилося дуже мало, на всю Україну – близько 9000 осіб. Тому кожна зустріч з учасниками тих бойових дій – це дотик до історії. Вони живі, поки ми про них пам’ятаємо, і ця пам’ять повинна передаватися від покоління до покоління", – сказав Євгеній Гєллєр. Напередодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення у Харкові депутати від Партії "Відродження" поклали квіти до Меморіалу Слави в Лісопарку.

В урочистому мітингу взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник голови Харківської обласної ради, голова фракції "Відродження" в облраді Володимир Скоробагач, перший заступник міського голови Ігор Терехов.

Присутні вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

День перемоги. Фото: "Відродження"