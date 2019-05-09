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09 травня 2019, четвер, 15:40 716
Політика 2019-05-09T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ

У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ

Затриманий зловмисник, який викрав і, погрожуючи вбивством, вимагав гроші у власника мережі сумських магазинів, повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

"Як вже повідомлялося раніше, 24 грудня 2018 року двоє невідомих на вул. Богуна м. Суми насильно посадили власника мережі сумських магазинів "Веселка" Миколу Богданова в сріблясту "Тойоту Камрі", одягнули кайданки й вивезли в ліс. Зловмисники, погрожуючи вбивством, вимагали від бізнесмена повернути 20 тис. доларів США, які він їм нібито заборгував, а також щомісяця платити "данину" у розмірі 50 тис. грн. Під час "спілкування" у нього відібрали мобільний телефон і гаманець, після чого чоловіка привезли в місто і викинули з машини", - повідомили в прес-службі, пише сумське видання "Данкор".

"Про зазначений факт очевидці повідомили в правоохоронні органи. На пошуки нападників були орієнтовані всі підрозділи поліції. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів в даний час вдалося встановити особи зловмисників, а одного з них затримати 8 травня. Працівники прокуратури Сумської області спільно зі слідчими слідчого управління ГУ НП в Сумській області та спецпідрозділу "КОРД" затримали 40-річного жителя м. Київ. Йому повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Прокуратура і поліція вже звернулися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - підкреслили у відомстві.

Досудове слідство триває, встановлюється місцезнаходження спільника затриманого. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
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