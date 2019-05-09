Бойко з депутатами поклав квіти до могили невідомого солдата у Києві

Юрій Бойко привітав українців з Днем Перемоги.

Про це повідомила прес-служба "Опозиційної платформи – За життя".

"Я хочу всіх привітати зі святом Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Це свято завжди буде жити в серцях нашого народу. Ми нікому не дамо применшити подвиг українців, білорусів, росіян, всіх народів Радянського Союзу, які разом перемогли нацизм. Це була Велика Перемога", — сказав Юрій Бойко.

Разом з ветеранами в багатотисячної колони – учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" – Юрій Бойко пройшов з фотографією свого діда, майора Єлізара Олександровича Рубана. Він воював у складі 4-го Українського фронту, закінчив війну в Празі, був важко поранений. Серед його нагород — Орден Червоного Прапора та сім медалей.

"Для мене, як і для мільйонів українців, 9 Травня — це головне свято, — сказав засновник "Опозиційної платформи – За життя". Бажаю нашим ветеранам щастя, добра і довголіття. А всім українцям – світу. Нехай війни залишаться в минулому. Зі святом, з 9 Травня!".