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09 травня 2019, четвер, 14:29 435
Політика 2019-05-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
Новинський назвав пріоритетами фракції "Оппоблока" збереження пам'яті про Перемогу і захист ветеранів

Новинський назвав пріоритетами фракції "Оппоблока" збереження пам'яті про Перемогу і захист ветеранів

Новинський та Онуфрій. Фото: facebook/OppoblocOfficial
Новинський та Онуфрій. Фото: facebook/OppoblocOfficial

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський з народними депутатами "Оппоблока" взяв участь відзначення 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні сьогодні, 9 травня, в Києві. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ОБ.

Панахиду по загиблим радянським воїнам, що визволили рідну землю від фашизму, очолив предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Вадим Новинський разом з депутатами-опозиціонерами в пам'ять про подвиг українського народу у 1941-1945 роках поклав квіти до Вічного Вогню та Могили Невідомого солдата в Парку Вічної Слави в Києві.

"В 1945 році наші діди та батьки перемогли нацизм, змінивши майбутнє людства і давши надію на те, що майбутні покоління будуть жити в мирі та злагоді. Наше завдання сьогодні - зберегти цю надію і не дати відродитися нацизму і знецінити Перемогу, переписуючи історію. Ми зобов'язані бути гідними пам'яті переможців", - заявив Вадим Новинський, вітаючи співвітчизників з цим великим днем.

Разом з ветеранами та кількома тисячами киян лідер опозиції Вадим Новинський пройшов Маршем "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" з фотографіями рідних і близьких солдатів-захисників, які служили в Радянській Армії.

"Дорогі ветерани! Ваш подвиг непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, перед ким ми низько схиляємо голову, сказав він, звертаючись до ветеранів. — Від імені нашої політичної сили і всіх однодумців хочу подякувати ветеранам за те, що вони відбудували наша держава після війни. І сьогодні ветерани виконують важливу суспільну роль – передають молоді цінності доблесті, честі, любові до рідної землі. Нам потрібна молодь, вихована на прикладі подвигу наших героїчних дідів, це запорука того, що у країни з героїчним минулим буде гідне майбутнє. Наш прямий обов'язок - передати пам'ять про них дітям і онукам. Ми будемо домагатися повернення перейменованим вулицями міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни і відновлення зруйнованих пам'ятників".

Вадим Новинський додав, що пріоритетом "Опозиційного блоку" є повернення гідного соціального захисту ветеранів.
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