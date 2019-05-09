Турчинов у квітні заробив майже вдвічі менше свого заступника

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова за квітень становила 52,3 тис. гривень, а його заступників - від 86,2 тис. до 95,3 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.\r\nзокрема, зарплата Турчинова становила 52 261 гривню в квітні.\r\nПри цьому всі його заступники заробили більше.\r\nТак, заступники секретаря РНБО Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко отримали у квітні 86 220 гривень та 87 тис. гривень зарплати відповідно.\r\nУ свою чергу квітнева зарплата першого заместтеля секретаря РНБО Михайла Коваля становила 95 335 гривень.\r\nУ кожного із заступників Турчинова найбільша складова зарплати - премія (від 43,5 тис. гривень до 46,4 тис.).\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Турчинов зберігає майже 2 млн доларів, а його дружина орендує будинок у компанії своєї матері.\r\nРаніше Турчинов отримав подвійну ставку за рахунок інтенсивності праці".