Турчинов у квітні заробив майже вдвічі менше свого заступника

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова за квітень становила 52,3 тис. гривень, а його заступників - від 86,2 тис. до 95,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.

зокрема, зарплата Турчинова становила 52 261 гривню в квітні.

При цьому всі його заступники заробили більше.

Так, заступники секретаря РНБО Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко отримали у квітні 86 220 гривень та 87 тис. гривень зарплати відповідно.

У свою чергу квітнева зарплата першого заместтеля секретаря РНБО Михайла Коваля становила 95 335 гривень.

У кожного із заступників Турчинова найбільша складова зарплати - премія (від 43,5 тис. гривень до 46,4 тис.).

Як повідомляли Українські Новини, Турчинов зберігає майже 2 млн доларів, а його дружина орендує будинок у компанії своєї матері.

Раніше Турчинов отримав подвійну ставку за рахунок інтенсивності праці".