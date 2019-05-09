У Дніпропетровській області автобуси з людьми закидали камінням

Невідомі закидали камінням автобуси з людьми у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні поліції області в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За фактом пошкодження автобусів на трасі "Кривий Ріг - Дніпро" поліція проводить перевірку.

Хуліганські дії відбулися 9 травня близько 6 години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі "Кривий Ріг - Дніпро".

Встановлено, що під час руху двох автобусів з Кривого Рогу в Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням.

В результаті були пошкоджені лобові і задні скла.

На даний момент поліція опитує свідків події та встановлює осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій і дотримуватися закону.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпрі камінь, який потрапив у вікно трамвая, розбив голову пасажиру.

Раніше в Києві близько 40 осіб розмалювали і закидали петардами будівлю клубу.