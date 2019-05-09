У Дніпропетровській області автобуси з людьми закидали камінням

Невідомі закидали камінням автобуси з людьми у Дніпропетровській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні поліції області в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗа фактом пошкодження автобусів на трасі "Кривий Ріг - Дніпро" поліція проводить перевірку.\r\nХуліганські дії відбулися 9 травня близько 6 години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі "Кривий Ріг - Дніпро".\r\nВстановлено, що під час руху двох автобусів з Кривого Рогу в Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням.\r\nВ результаті були пошкоджені лобові і задні скла.\r\nНа даний момент поліція опитує свідків події та встановлює осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.\r\nНа місці працює слідчо-оперативна група.\r\nПоліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій і дотримуватися закону.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпрі камінь, який потрапив у вікно трамвая, розбив голову пасажиру.\r\nРаніше в Києві близько 40 осіб розмалювали і закидали петардами будівлю клубу.