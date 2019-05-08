Оркестр морпіхів записав драйвову рок-пісню

Оркестр морської піхоти підготував побратимам драйвову рок-композицію.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "36 окремої бригади морської піхоти" в соціальній мережі Facebook.

"Оркестр окремої бригади морської піхоти, підготував побратимам морпіхам драйвову композицію", - йдеться у підписі.

Зазначимо, згідно з указом №152 Президента Петро Порошенко заснував День піхоти - 6 травня.

Порошенко переніс День морської піхоти з 16 листопада на 23 травня.

У 2014 році голова Верховної Ради, виконуючий обов'язки Президента Олександр Турчинов заснував День морської піхоти 16 листопада.

"Рівно 100 років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський наказав почати формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України", - сказав Порошенко.

Він визнав указ Турчинова таким, що втратив силу і заснував День морської піхоти 23 травня, який буде відзначатися щорічно.

За участю Порошенка також відбулася церемонія зміни чорних беретів морських піхотинців на берети кольору морської хвилі.

Нагадаємо, в жовтні в Миколаєві обіймами і квітами зустріли морпіхів, які повернулися із зони ООС.

Раніше в мережі з'явився ролик про українських жінок-морпіхів.