СБУ попереджає про можливі проросійські провокації з боку туристів на 9 травня у Львові

Служба безпеки України попереджає про можливі провокації проросійських з боку туристів на 9 травня у Львові. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Що стосується "білорусів, які спеціально прибули на 9 травня" у Львів. Збільшення туристичного потоку з Білорусі в Україну і безпосередньо у львівський регіон фіксують майже всі місцеві туроператори. Ми не виключаємо, що хтось із відвідувачів міста Лева свідомо захоче влаштувати проросійську провокацію", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, такі туристи не можуть не розуміти, що будуть депортовані з подальшою забороною в'їзду в Україну.

"Вони також не можуть не розуміти, що акції "безсмертного полку" заблоковані і в самій Білорусі, так як фотографії загиблих воїнів не можуть валятися сміттям на вулицях після профінансованих масовок, оскільки це реально паплюжить пам'ять про загиблих... Ми також усвідомлюємо, що для ворожої пропаганди важлива телекартинка, яку "смакуватиме" весь російський агітпроп, як з останнім "тортом Жиріка", де він розрізає нашу державу", - йдеться в повідомленні.

СБУ заявляє, що діє в тісній комунікації з поліцією і владою для попередження та блокування будь-яких протиправних дій та намірів.

"Нам відомо, що групи представників суспільно-політичних і ветеранських організацій, покладуть квіти до могил загиблих бійців 9 травня на Марсовому полі та Пагорбі Слави (у Львові) не будуть використовувати заборонену законом символіку тоталітарних режимів і усвідомлюють різницю між увічненням пам'яті загиблих у боротьбі з нацизмом і участю в великобюджетній пропагандистської спецоперації країни-агресора під назвою "безсмертний полк", метою якої є "приватизація перемоги", - йдеться в повідомленні.

В СБУ висловлюють впевненість, що жоден з львівських патріотів не буде створювати інформаційних приводів для російського телебачення.

Як повідомляли Українські Новини, 16 тис. міліціонерів будуть забезпечувати охорону правопорядку в День перемоги 9 травня.

Поліція затримала 14 осіб за використанням забороненої символіки комуністичного режиму на акціях в День перемоги в 2018 році.