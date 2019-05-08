Садовий заявляє про вихід з "Самопомочі" 5 депутатів Ради

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє про вихід з партії 5 депутатів Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зустрілися з групою депутатів від "Самодопомоги" - Оленою Сотник, Вікторією Войцицкой, Олександром Опанасенко, Іваном Мірошниченко. Скайпом приєднався Олександр Данченко. Колеги висловили бажання в подальшому перейти в статус позапартійних депутатів. При цьому, до кінця каденції колеги залишаються у фракції Об'єднання "Самопоміч" та чесно відпрацьовують отримане від виборців "Самодопомоги" довіру", - написав він.

Садовий додав, що домовився співпрацювати з депутатами в будь-яких форматах в майбутньому.

Він не повідомив інших подробиць.

Як повідомляли Українські Новини, 9 квітня Садовий заявив про намір депутатів вийти з фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді.

Він заявив, що на той момент не має списку депутатів, які бажають залишити фракцію.