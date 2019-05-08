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08 травня 2019, середа, 19:26 337
Нерухомість 2019-05-08T21:00:02+03:00
Українські Новини
Професійні шантажисти під виглядом активістів залякують київських забудовників, – Крюкова

Професійні шантажисти під виглядом активістів залякують київських забудовників, – Крюкова

У Києві група професійних шантажистів під виглядом активістів вимагає гроші у забудовників на Батиєвій горі в Солом'янському районі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Світлана Крюкова.

"Район розвалюється. Хрущовки пережили своїх господарів, і тепер у них живуть правнуки, які якщо й інвестують у будинок, то це – супутникова тарілка. Розруха ЖКГ, біда з місцевим колектором, бомжі в місцевих парках", – написала журналістка, яка виросла в цьому районі.

Вона зазначила, що лише кілька років тому з'явилися передумови для зміни ситуації в потрібну сторону.

"Два роки тому в районі заявив про себе новий інвестор – успішна будівельна компанія, яка гідно проявила себе в інших проектах. Вони готові ремонтувати і вкладатися в район. Висаджувати, упорядковувати і зводити новий житловий фонд. Я навіть під шумок домовилася про ремонт дитячого майданчика та заїздів у двори. Десятки років до цих місць не було нікому жодного діла", – підкреслила Крюкова.

За словами журналістки, забудовнику стали вставляти палиці в колеса псевдоактивісти, які як важель тиску вибрали вимагання та шантаж.

"Сергій Мельниченко, Петро Михайленко, Олександр Місюра (список оновлюється) – група нероб, які роками обілечує забудовників. 200 тис. за вирішення питання. У них ставки в прив'язці до квадратних метрів. Платиш хабар активістам – і шабаш, і акція протесту з димовими шашками, гранатами і патріотичними гаслами йде. Професійні шантажисти, які розхитують місцевих жителів, а на повірку обілечує забудовників", – повідомила вона.

Крюкова підкреслила, що забудовники вирішили почати боротьбу з псевдоактивістами.

"Слава богу, з'явилися ті, хто вирішив покласти цьому край. Я добре знаю цих бізнесменів. Там, де залізеш, там і злізеш", – резюмувала вона.
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