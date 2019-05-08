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08 травня 2019, середа, 19:03 154
Верховна Рада і партії 2019-05-08T19:15:27+03:00
Українські Новини
Новинський привітав 94-річного ветерана-розвідника Володимира Кузовенка з річницею Перемоги

Новинський привітав 94-річного ветерана-розвідника Володимира Кузовенка з річницею Перемоги

Володимир Кузовенко. Фото: facebook.com/OppoblocOfficial
Володимир Кузовенко. Фото: facebook.com/OppoblocOfficial

Голова фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України Вадим Новинський напередодні святкування 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні привітав ветерана війни, генерал-майора у відставці Володимира Кузовенка.

Про це йдеться на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

Сімнадцятирічний Володимир Кузовенко в 1941 році записався добровольцем на фронт та пройшов всю війну. Був чотири рази поранений. Після закінчення війни Володимир Кузовенко 35 років прослужив в армійській розвідці. Нагороджений трьома орденами Вітчизняної війни, орденами Червоної Зірки, Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів, "За службу Батьківщині в ЗС СРСР" та понад 30 медалями СРСР.

"Під час війни я був танкістом, в оточенні доводилося викликати вогонь на себе, але я пишаюся, що підбив 2 ворожі танки та 6 самохідних установок. Правда, заплатив за це безліччю бойових поранень", - поділився спогадами ветеран.

"Володимир Федорович, ви - справжній герой, чий особистий внесок наблизив Перемогу у Великій Вітчизняній війні. І сьогодні ви, ветерани, виконуєте важливу роль у нашому суспільстві: ви передаєте молодшим поколінням цінності доблесті, обов'язку, честі, любові до рідної землі. Спасибі вам, Володимире Федоровичу, від імені всіх наших соратників", - сказав Вадим Новинський.

Народний депутат додав, що у ситуації, коли державна влада відвернулася від ветеранів війни, "Опозиційний блок" вважає своїм обов'язком допомагати їм. "Ми вдячні тим, хто захистив нашу рідну землю від ворога ціною власного здоров'я або життя. Для нас це було й буде подвигом, незалежно від того, як влада намагається переписати історію, викреслити з неї Велику Вітчизняну, забути ветеранів, замінити Перемогу скорботою. Ми будемо передавати пам'ять про 9 травня 1945 року дітям та онукам. І День Перемоги для нас завжди буде святом", - сказав Вадим Новинський.

Володимир Федорович Кузовенко подякував Вадиму Новинському за вітання і підтримку. "У роки війни перемога і мир на рідній землі були для нас святий метою. І сьогодні ми, ветерани, хочемо лише одного – щоб в Україні знову був мир".

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