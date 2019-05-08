підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 18:57 17
Вибори 2019-05-08T20:45:02+03:00
Українські Новини
Володимир Кличко може піти на вибори у Раду - ЗМІ

Володимир Кличко може піти на вибори у Раду - ЗМІ

Володимир Кличко. Фото: klitschko-brothers.com
Володимир Кличко. Фото: klitschko-brothers.com

Колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.

За словами співрозмовника, остаточних рішень поки немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи потрібно йому це. Але розмови про потенційну політичну кар'єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу і у "високих кабінетах країни".

"Володі треба закінчити ще багато справ і йдеться не тільки про бізнес. Дуже багато залежить від того, чи будуть дострокові вибори або термінові", - пояснив співрозмовник.

За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить в червні.

Як повідомляли Українські Новини, брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні по збору пожертвувань на благодійність.

Раніше Володимир Кличко презентував новий всеукраїнський спортивний портал.

Більше новин про: УДАР Володимир Кличко Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Ще одне врятоване життя: українські льотчики в ДР Конго евакуювали тяжкопораненого бійця місцевих збройних сил 20:13
У нас є шанс для повернення Донбасу і припинення вогню, - Зеленський 20:10
У Парубія заявили, що справа НАБУ його не стосується 19:44
В зоні ООС загинув український військовий під обстрілами бойовиків 19:31
Професійні шантажисти під виглядом активістів залякують київських забудовників, – Крюкова 19:26
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Стало відомо, хто буде садити Порошенка, - Крюкова 09:05
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує 11:00 Доповнено
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну 10:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok