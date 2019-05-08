Володимир Кличко може піти на вибори у Раду - ЗМІ

Колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.

За словами співрозмовника, остаточних рішень поки немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи потрібно йому це. Але розмови про потенційну політичну кар'єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу і у "високих кабінетах країни".

"Володі треба закінчити ще багато справ і йдеться не тільки про бізнес. Дуже багато залежить від того, чи будуть дострокові вибори або термінові", - пояснив співрозмовник.

За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить в червні.

Як повідомляли Українські Новини, брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні по збору пожертвувань на благодійність.

Раніше Володимир Кличко презентував новий всеукраїнський спортивний портал.