Володимир Кличко може піти на вибори у Раду - ЗМІ

Колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.\r\nПро це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.\r\nЗа словами співрозмовника, остаточних рішень поки немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи потрібно йому це. Але розмови про потенційну політичну кар'єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу і у "високих кабінетах країни".\r\n"Володі треба закінчити ще багато справ і йдеться не тільки про бізнес. Дуже багато залежить від того, чи будуть дострокові вибори або термінові", - пояснив співрозмовник.\r\nЗа його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить в червні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, брати Клички в Німеччині взяли участь у телемарафоні по збору пожертвувань на благодійність.\r\nРаніше Володимир Кличко презентував новий всеукраїнський спортивний портал.