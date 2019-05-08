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08 травня 2019, середа, 18:41 24
Верховна Рада і партії 2019-05-08T19:09:55+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає негайно розпочати прямі переговори з Росією для встановлення миру

Бойко вимагає негайно розпочати прямі переговори з Росією для встановлення миру

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Засновник "Опозиційної платформи - За життя", депутат Верховної Ради України Юрій Бойко вимагає від чинного уряду негайно розпочати прямі переговори з Російською Федерацією для встановлення миру на Донбасі та припинення збройного конфлікту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Народній депутат підкреслив, що всі 5 років свого правління нинішня влада робила все, щоб збройний конфлікт на Сході тривав нескінченно, а Донбас ніколи не повернувся до України. "У цьому ідеологи "партії війни" бачили гарантію непорушності своєї влади і тотального контролю над українським суспільством. Саме тому влада пішла на введення економічної і транспортної блокади регіону, а тепер намагається відібрати у його жителів – сотень тисяч українських громадян – засоби до існування", – сказав опозиційний політик.

"Намір уряду зупинити пенсійні та соціальні виплати українським громадянам, що проживають на тимчасово непідконтрольних територіях, які отримають російські паспорти, суперечить Конституції України і нашим міжнародним зобов’язанням щодо захисту прав людини. Це черговий крок, спрямований на "вигнання Донбасу", видавлювання з країни людей, незгодних з ідеологічною доктриною поки ще правлячого режиму. Це помста збанкрутілих політиків, які програли та нездатні і не бажають вести діалог з власним народом. Їх подальше перебування при владі – це головна перешкода для відновлення миру в Україні", – наголосив Юрій Бойко.

"Опозиційна платформа - За життя" виступає проти будь-яких односторонніх кроків і дій, які можуть призвести до загострення протистояння. Ми вимагаємо негайного початку двосторонніх українсько-російських переговорів щодо врегулювання конфлікту і захисту прав українських громадян, які проживають в зоні конфлікту", – підкреслив парламентарій.

Він зазначив, що якщо уряд піде на цей черговий антиконституційний і антигуманний крок, "Опозиційна платформа - За життя" звертатиметься до суду. "Ми пройдемо всі судові інстанції, але захистимо права українських громадян", – підкреслив Юрій Бойко.

"Такі рішення чинного уряду – ще один переконливий доказ необхідності повного і невідкладного перезавантаження влади. Повернути мир в Україну та зупинити маховик репресій проти українських громадян зможе лише нова парламентська коаліція відповідальних політичних сил і новий уряд народної довіри", – наголосив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Гарантувати права громадян, відновити мир і забезпечити розвиток країни – наше спільне завдання", – резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Росія Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Прямі переговори Збройний конфлікт на Донбасі

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