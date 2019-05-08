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  • ДБР затримало начальника відділу ГУ ДФС в Рівненській області при отриманні $500 хабара від власника кальян-бару
08 травня 2019, середа, 17:23 70
Події 2019-05-08T22:45:04+03:00
Українські Новини
ДБР затримало начальника відділу ГУ ДФС в Рівненській області при отриманні $500 хабара від власника кальян-ба

ДБР затримало начальника відділу ГУ ДФС в Рівненській області при отриманні $500 хабара від власника кальян-бару

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 8 травня затримали заступника начальника управління - начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області при отриманні 500 доларів хабара від власника кальян-бару. Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"На Рівненщині податківця затримали при отриманні 500 доларів США від кальян-бару за можливість працювати без ліцензії", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, податківець вимагала та отримала 500 доларів США від приватного підприємця.

За ці кошти вона обіцяла забезпечити відсутність перевірок його магазину і кальян-бару і можливість працювати без ліцензії.

Чиновницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу відразу після отримання коштів.

Слідчі ДБР готують затриманої повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

У разі доведення провини податківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

За даними джерела Українських Новин в правоохоронних органах, затримано Руслана Мичка.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало 3 митників за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,6 тис. доларів у Житомирській області.

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