Придбання ДТЕК акцій двох обленерго не веде до зниження конкуренції, – Корольчук

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) надати дозвіл компанії ДТЕК на придбання "Київобленерго" та "Одесаобленерго" не становить загрози ринку та не впливає на конкуренцію.

Про це він заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

"Голова Юрій Терентьєв (голова АМКУ) просто підтверджує вже той факт, який відбувся, те, що АМКУ розглянув і визначив, що купівля цих двох об'єктів, обленерго, не становить загрози ринку, тобто не відбувається ніякої монополізації", - сказав Корольчук.

Він зауважив, що в рамках реформи роздрібного ринку електроенергії, яка стартувала 1 січня 2019 року, проведено розділення обленерго на компанії-оператори системи розподілення електроенергії та компанії-постачальники електроенергії. Придбання пакетів акцій "Київобленерго" та "Одесаобленерго" є концентрацією компаній, які займаються транспортування електроенергії.

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"Традиційно у населення є обленерго в уявленні, що це і продаж електроенергії, і транспортування. Ні, в даному випадку у нас відбулася реформа ринку електроенергії, підприємства розділилися. І відповідно мова йде про те, що ДТЕК купує якраз компанії, які транспортують електроенергію. Вони не мають відношення до продажу електроенергії" - вважає Корольчук.

Раніше голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що компанія ДТЕК придбала лише частину активів, яка пов'язана із діяльності системи розподілення електроенергії й монополізації ринку не відбувається.

Нагадаємо, АМКУ на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго" та 16,77% АТ "Одесаобленерго".

Законом України "Про ринок електричної енергії" операторам системи розподілення електроенергії (ОСР), якими є ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго", заборонено здійснювати діяльність з постачання електричної енергії.