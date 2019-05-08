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08 травня 2019, середа, 17:16 14
Суспільство 2019-05-08T18:45:02+03:00
Українські Новини
Суд виніс рішення по справі екс-консула в Гамбурзі Марущинця, викритого в антисемітизмі

Суд виніс рішення по справі екс-консула в Гамбурзі Марущинця, викритого в антисемітизмі

Василь Марущинець, екс-консул України в Гамбурзі. Фото: ridus.t30p.ru
Василь Марущинець, екс-консул України в Гамбурзі. Фото: ridus.t30p.ru

Суд відмовився поновити на посаді консула в Гамбурзі (Німеччина) Василю Марущинцю, який у травні 2018 року був звільнений Міністерством закордонних справ за антисемітські публікації в соціальній мережі Facebook.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Марущинець був звільнений у травні 2018 року, а в червні цього ж року подав у суд позов на МЗС.

Він просив суд поновити його на посаді консула і стягнути з міністерства заробіток за час вимушеного прогулу.

У травні поточного року йому було повністю відмовлено в позовних вимогах.

Суд звернув увагу, що з 2010 року Марущинець розміщував на своїй сторінці Facebook матеріали антисемітського і шовіністичного характеру.

За його словами, цими публікаціями він "висловлював свою громадянську позицію щодо дій іноземних факторів, спрямованих на ослаблення і знищення України як єдиної і неподільної держави - як в історичній ретроспективі, так і сьогодні або в минулому".

При цьому суд вказав, що в своїх коментарях і публікаціях екс-консул висловлював своє зневажливе ставлення до громадян єврейської національності і допускав образливі висловлювання в їх адресу.

Також він прославляв фашизм і нацизм, вів відкриту пропаганду расової і національної ворожнечі, підкреслював територіальні претензії до сусідніх з Україною європейських держав (Польщі, Угорщині, Румунії тощо), виступав за приналежність українців до особливої національної групи "оріян" і заявляв про їх перевагу над іншими націями.

Суд вважає, що автором цих образливих публікацій є саме Марущинець, так як він не довів протилежне і не звернувся в поліцію із заявою про злам своєї сторінки у Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК відмовив звільненому за антисемітські публікації консулу в Гамбурзі Марущинцю в реєстрації кандидатом у Президенти.

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