Суд виніс рішення по справі екс-консула в Гамбурзі Марущинця, викритого в антисемітизмі

Суд відмовився поновити на посаді консула в Гамбурзі (Німеччина) Василю Марущинцю, який у травні 2018 року був звільнений Міністерством закордонних справ за антисемітські публікації в соціальній мережі Facebook.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nМарущинець був звільнений у травні 2018 року, а в червні цього ж року подав у суд позов на МЗС.\r\nВін просив суд поновити його на посаді консула і стягнути з міністерства заробіток за час вимушеного прогулу.\r\nУ травні поточного року йому було повністю відмовлено в позовних вимогах.\r\nСуд звернув увагу, що з 2010 року Марущинець розміщував на своїй сторінці Facebook матеріали антисемітського і шовіністичного характеру.\r\nЗа його словами, цими публікаціями він "висловлював свою громадянську позицію щодо дій іноземних факторів, спрямованих на ослаблення і знищення України як єдиної і неподільної держави - як в історичній ретроспективі, так і сьогодні або в минулому".\r\nПри цьому суд вказав, що в своїх коментарях і публікаціях екс-консул висловлював своє зневажливе ставлення до громадян єврейської національності і допускав образливі висловлювання в їх адресу.\r\nТакож він прославляв фашизм і нацизм, вів відкриту пропаганду расової і національної ворожнечі, підкреслював територіальні претензії до сусідніх з Україною європейських держав (Польщі, Угорщині, Румунії тощо), виступав за приналежність українців до особливої національної групи "оріян" і заявляв про їх перевагу над іншими націями.\r\nСуд вважає, що автором цих образливих публікацій є саме Марущинець, так як він не довів протилежне і не звернувся в поліцію із заявою про злам своєї сторінки у Facebook.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК відмовив звільненому за антисемітські публікації консулу в Гамбурзі Марущинцю в реєстрації кандидатом у Президенти.