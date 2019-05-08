Льовочкін вимагає збільшити в 5 разів виплати ветеранам до Дня Перемоги

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін заявив напередодні 74-ї річниці перемоги над нацизмом, що ветеранів Великої Вітчизняної війни залишається все менше, однак рівень їх життя постійно погіршується внаслідок злочинної політики влади.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"В останні роки влада не лише переписувала історію, але й значно погіршила рівень життя тих, хто відстояв право на життя для всіх нас у Великій Вітчизняній війні. За п'ять років пенсії ветеранів збільшилися на 57,7% – з 949 до 1 497 гривень, але за цей же період ціни зросли майже в 2,6 рази", – сказав Льовочкін.

За словами народного депутата України, мінімальна пенсія для ветеранів війни складає 93 долари, в той час як на кінець 2013 року вона була 196 доларів.

"При цьому в останні п'ять років влада пішла на безпрецедентне урізання пільг ветеранам. Конституційний Суд (КС) відновив їх права, але в бюджеті 2019 року фінансування пільг все одно не передбачили", – підкреслив політик.

"Вибори показали, що курс старої влади суспільство відкинуло. Це стосується і перегляду історії, і ставлення держави до героїв Великої Вітчизняної. Ми вимагаємо від влади збільшити розмір разової виплати до Дня Перемоги 9 травня в п'ять разів. Ми вимагаємо збільшити мінімальну пенсію для учасників Великої Вітчизняної не менше ніж у два рази. І ми вимагаємо виконати рішення КС про повернення пільг ветеранам та забезпечити їхнє фінансування", – підсумував Сергій Льовочкін.