Лікарні безкоштовно отримають 14 тис. одиниць медобладнання на 68,8 млн гривень

Кабінет Міністрів погодив безкоштовну передачу українським лікарням 14 тис. одиниць медобладнання на суму 68,8 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини.

"8 травня уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку про безоплатну передачу українським лікарням майже 14 тис. одиниць медичного обладнання (техніки та оснащення) на загальну суму 68,8 гривень", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, відповідна техніка і оснащення знаходяться на балансі Державного матеріального резерву і не використовуються за призначенням 3-5 років, однак цілком придатні для роботи в медичних установах.

У переліку техніки й оснащення, що підлягає передачі за рішенням уряду, зокрема, комплекси рентгенівської діагностики, пульсоксиметри, дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легенів, маски, кисневі концентратори тощо, всього 13 952 одиниці загальною балансовою вартістю на момент передачі 68,8 млн гривень.

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