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08 травня 2019, середа, 16:44 384
Податки 2019-05-08T17:08:38+03:00
Українські Новини
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської обла

Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області

Дмитро Левицький. Фото: Українське Фото
Дмитро Левицький. Фото: Українське Фото

Своєрідний прецедент відбувся на Рівненщині: на сесії Млинівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) 8 травня було прийнято рішення про зміну ставки єдиного податку для підприємців першої та другої груп. З 2020 року він стане найнижчим в Україні та становитиме 1%.

Про це повідомив кореспондент Українських Новин.

Мета такого рішення - приваблення малих підприємців з усієї України для реєстрації у Млинівській ОТГ. Місцева селищна рада надає прописку кожному бажаючому за особистою адресою голови громади Дмитра Левицького. Таким чином, найбільша ОТГ Рівненської області, за рахунок збільшення кількості підприємців, хоче підняти обсяг надходжень до бюджету громади. А завдяки збільшенню у такий спосіб кількості населення громади, зросте й розмір інфраструктурної та освітньої субвенцій для Млинівської ОТГ.

"На сьогодні Млинівська громада знаходиться у вкрай незадовільному фінансовому становищі. Користуючись наданими децентралізацією повноваженнями, ми вирішили підняти рівень наших доходів не "кнутом", а пряником: замість підвищення місцевих податків ми їх максимально знижуємо і запрошуємо підприємців з усієї України реєструватися у нашій громаді. Для цього я особисто прописую всіх бажаючих у себе вдома. І хоча новий податок починає діяти лише з 2020 року, вже сьогодні я запрошую усіх до Млинова. Всі реєстраційні дії у нас проходять в приміщенні селищної ради, це займає зовсім небагато часу. Запрошую кожного українця до податкового раю України - Млинівської ОТГ на Рівненщину", - підкреслив голова громади Дмитро Левицький.

Довідка

Млинівська ОТГ - найбільша громада Рівненщини, у якій проживають понад 18 тис. осіб.

Рішення про зміну ставки єдиного податку для підприємців першої та другої групи до 1% на сесії Млинівської селищної ради було прийнято майже одноголосно: 16 - "за", 1 депутат утримався.

До 2020 року на території громади підприємці першої групи платять податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Підприємці другої групи сплачують 15% від мінімальної заробітної плати.

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