Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Лос-Анджелесі: машина розтрощена і задимилася

Український виконавець Макс Барських потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі (США).\r\nВідповідне фото розбитої машини і свій коментар до пригоди співак виклав в Instagram-акаунті.\r\n"Забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні, і цінуєте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково пристібайтеся - це врятує ваше життя!" - написав Барських.\r\nАртист додав, що з ним все добре.\r\n"Зі мною все добре, не переживайте! Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок", - повідомив співак.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nЯ забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! 😘 (я понял почему это произошло, и освоил урок)\r\nДопис, поширений Макс Барских \/ Max Barskih (@max_barskih) 8 Тра 2019 р. о 12:43 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляють "Подробиці", співак не постраждав завдяки тому, що був пристебнутий і їхав на помірній швидкості. Після зіткнення музикант відбувся дрібними синцями та подряпинами. Також відомо, що машина артиста задимилася і Барських не відразу вдалося покинути салон авто.\r\nНаразі життю співака нічого не загрожує.\r\nМакс Барських живе в Лос-Анджелесі, де останні півроку займається записом нового альбому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Макс Барських продав квартиру в Києві заради життя у США.\r\nТакож на російській премії Макс Барських несподівано поцілував співачку LOBODA.\r\nКрім того, Бред Пітт став винуватцем потрійної ДТП у Лос-Анджелесі.