Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Лос-Анджелесі: машина розтрощена і задимилася

Український виконавець Макс Барських потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі (США).

Відповідне фото розбитої машини і свій коментар до пригоди співак виклав в Instagram-акаунті.

"Забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні, і цінуєте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково пристібайтеся - це врятує ваше життя!" - написав Барських.

Артист додав, що з ним все добре.

"Зі мною все добре, не переживайте! Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок", - повідомив співак.

Як повідомляють "Подробиці", співак не постраждав завдяки тому, що був пристебнутий і їхав на помірній швидкості. Після зіткнення музикант відбувся дрібними синцями та подряпинами. Також відомо, що машина артиста задимилася і Барських не відразу вдалося покинути салон авто.

Наразі життю співака нічого не загрожує.

Макс Барських живе в Лос-Анджелесі, де останні півроку займається записом нового альбому.

Як повідомляли Українські Новини, Макс Барських продав квартиру в Києві заради життя у США.

Також на російській премії Макс Барських несподівано поцілував співачку LOBODA.

Крім того, Бред Пітт став винуватцем потрійної ДТП у Лос-Анджелесі.