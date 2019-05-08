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08 травня 2019, середа, 16:21 19
Суспільство 2019-05-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
На столичній Солом'янці закривають садок і початкову школу, впритул до яких будують 23-поверхівку

На столичній Солом'янці закривають садок і початкову школу, впритул до яких будують 23-поверхівку

Солом'янка. Фото: kievvlast
Солом'янка. Фото: kievvlast

У Києві рішенням окружного суду зупинили експлуатацію приміщень початкової школи Спеціалізованої школи №7. У той же час керівництво дитячого садка №223 повідомило батьків про припинення роботи установи на три місяці.

Про це повідомила "Київ.Влада".

Впритул до навчальних закладів у провулку Платонівський, 6 у Солом'янському районі Києва активно будують 23-поверховий ЖК.

“Поки Непоп (заступник голови Київської міськдержадміністрації В'ячеслав Непоп, - ред.) розводив довірливих батьків-Буратін на батьківських зборах і розтікався в обіцянках ні в якому разі не чіпати нашу школу №7 (пер. Платонівський 6), а дирекція школи вивішувала на сайті школи свою крайню глибоку заклопотаність, Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення про закриття приміщень початкової школи! В принципі, воно й логічно. Навіщо закривати комерційне будівництво, загрозливе життю дітей, коли можна закрити цю саму школу?", - написав мешканець Києва Vlad Heiko в групі "Штаб оборони Києва" Facebook.

Згідно прикріпленої до посту інформації, рішення про зупинку експлуатації приміщень початкової школи Спеціалізованої школи №7 ім. Рильського виніс Окружний адміністративний суд Києва 25 квітня 2019 року у справі №826/8448/18. А батьків дітей, які відвідують дитячий садок №223, повідомили про зупинку роботи дитсадка на 3 місяці "через небезпеку, зумовлену будівництвом 23-поверхівки".

Солом'янка. Фото: kievvlastСолом'янка. Фото: kievvlast

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Солом'янському районі понад 1000 будинків залишилися без опалення.

До цього в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в будівлі фармкомпанії.

А в 2017 році у Солом'янському районі Києва сталася перестрілка.

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