Бойко взяв участь у перепохованні 24 червоноармійців

У середу, 8 травня, в селі Гатне (Київська область) відбулася урочиста церемонія перепоховання червоноармійців, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Сьогодні були поховані останки 24 бійців, троє з них були опізнані. Традиційно участь у мітингу-реквіємі прийняв засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, який є почесним президентом загону "Дніпро-Україна", що займається пошуком останків загиблих воїнів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"День Перемоги у Великій Вітчизняній війні для нашого народу є, мабуть, найбільшим святом, тому що перемога над фашизмом дала свободу нашій Вітчизні і нашому народу, і Україна змогла розвиватися. Сьогодні тут з нами 51 учасник Великої Вітчизняної. Вони всі дуже літні люди. Дай Бог їм здоров’я, щоб вони довше були з нами. І наш обов’язок зробити для них цей день святом. Для них і для всього народу", – сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що опозиціонери не дозволять переписати історію і скасувати День Перемоги 9 травня. "Ніхто не зможе скасувати цей день. Ми нікому не дамо викреслити з історії Велику Перемогу, нікому не дозволимо очорнити пам’ять наших бійців, які звільняли Україну. І для цього сьогодні ми всі тут", – наголосив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко висловив подяку учасникам пошукового загону "Дніпро-Україна". "Хочу подякувати вам за те, що більше 10 років повертаєте з небуття імена наших героїв, ховаєте їх за християнським звичаєм. Спасибі, хлопці і дівчата, за вашу благородну роботу", – сказав він.

Командир пошукового загону "Дніпро-Україна" Сергій Распашнюк розповів, що за 15 років вдалося знайти останки 1 125 воїнів, з них ідентифіковано 170. "Перепоховання проводилися тут, в Гатному, і ще в 6 населених пунктах України", – зазначив він.

"Сьогоднішній події потрібно вклонитися і сказати спасибі, що пам’ятають загиблих героїв. Війна тривала 4 роки, і за цей час загинуло понад 25 млн людей. Наші воїни все витримали, виконали присягу, яку давали на вірність народу, і захистили Вітчизну", – сказав ветеран Великої Вітчизняної війни Петро Володимирович Гриб.

Юрій Бойко побажав ветеранам здоров'я і довголіття, а всім українцям – світу.