Військовий-інженер ДП "Антонов" отримав вирок за те, що не поїхав до Москви і присвоїв кошти на відрядження

Суд засудив до 3 років обмеження волі умовно інженера Державного підприємства "Антонов" (Київ), що проходить військову службу, за привласнення виділених на відрядження в Москву 100 тис. гривень у січні-лютому 2017 року.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що інженер-конструктор 3-ї категорії ДП "Антонов" Сергій Хитрич 11 січня 2017 року отримав 40 тис. гривень у касі підприємства на службове відрядження в період часу з 16 по 25 січня 2017 року до Москви на підприємство "Авіа ФЕД-Сервіс".

В подальшому інженер, не збираючись фактично здійснювати виїзд в зазначене службове відрядження і повертати гроші, підробив офіційний звіт і передав його в бухгалтерію "Антонова".

Керівництву авіаконцерну він повідомив неправдиву інформацію про перебування в Москві у відрядженні.

Більше того, він сказав, що під час перебування в Росії здійснив перевитрату коштів на суму 10 800 гривень, які також отримав за вказаними підробленими звітними документами і в подальшому привласнив.

Аналогічну злочинну схему інженер повторно провернув в лютому 2017 року.

Керівництво ДП "Антонов" відправило його у відрядження до Москви на період 17-26 лютого і виділило 40 тис. гривень.

Хитрич в РФ знову не поїхав і присвоїв 40 тис. гривень, а також знову записав собі перевитрати коштів на 10,3 тис. гривень.

Інженеру було пред'явлено звинувачення в шахрайстві і підробці документів.

В суді обвинувачений визнав свою провину.

Суд визнав пом'якшувальною обставиною те, що Хитрич добровільно пішов на військову служби і підписав контракт зі Збройними силами.

В результаті в кінці квітня поточного року суд засудив інженера до 3 років обмеження волі, але звільнив від покарання з випробувальним терміном 1 рік.

При цьому суд заборонив засудженому 1 рік обіймати матеріально-відповідальні посади.

Як повідомляли Українські Новини, в січні в Києві був побитий невідомими авіаконструктор заводу "Антонова" 81-річний Віктор Ковальський.

Нападників було п'ятеро, в тому числі поліцейські.

Чоловіка запідозрили в тому, що він валютний шахрай, який обдурив одного з них