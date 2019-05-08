Суд Москви виніс вердикт у справі про корупцію українського бізнесмена Климця, – ЗМІ

Хамовницький районний суд м. Москви заарештував до 10 червня українського бізнесмена Павла Климця, власника групи компаній Olymp.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Слідчий комітет Росії (СКР) звинувачує бізнесмена в дачі хабара в особливо великому розмірі: за даними слідства, він передав гроші для затвердження бізнес-плану, що пов'язаний з діяльністю кримського лікеро-горілчаного заводу "Бахчисарай", і таким чином отримав доступ до його управління.

Про хабар Климця заявив колишній адвокат Гор Чудопалов, який, за версією слідства, погодився посприяти вирішенню питання щодо бахчисарайського лікеро-горілчаного заводу, на що Климець з готовністю виділив гроші. Розмір хабара в інтересах слідства поки не розкривається.

За повідомленнями ЗМІ щоденний оборот нелегального бізнесу Климця становив не менше 1 млн доларів.

Останнім корпоративним скандалом, в якому був замішаний Климець в Україні, стала спроба рейдерського захоплення компанії "Омокс" - девелопера житлового комплексу (ЖК) "Чайка". Бізнес-партнери Олексія Кулагіна з сервісних компаній, які обслуговуюють комплекс (ЖЕКи, котельні тощо) – Андрій Шишов і сам Климець – вирішили забрати собі всі майнові права на "Чайку". З цією метою Климець звернувся до Печерського районного суду м. Києва. Суддя Ірина Кирилюк наклала арешт на банківські рахунки у розмірі 150 млн гривень та майно Кулагіна, після чого різко пішла на 3-тижневий лікарняний. Олексій Кулагін подав апеляцію до Київського апеляційного суду, який 10 грудня 2018 року зняв арешт з рахунків і майна та відхилив будь-які претензії Климця.

Але окрім Климця, якому загрожує тюремний термін до 10 років, правосуддя наздогнало інших учасників "схеми" в "Чайці". 21 січня 2019 року Вища рада правосуддя України за позовом компанії "Омокс" постановила відкрити дисциплінарну справу проти судді Ірини Кирилюк, за результатами якої звільнила її від займаної посади. Також судового виконавця Катерину Шмідт, яка фігурувала у скандалі, позбавили ліцензії на зайняття цим видом діяльності.