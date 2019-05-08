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08 травня 2019, середа, 15:00 13
Афіша 2019-05-08T16:15:04+03:00
Українські Новини
В Україні покажуть фільм "Полуничка" про зародження еротичної фотографії у Франції

В Україні покажуть фільм "Полуничка" про зародження еротичної фотографії у Франції

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Полуничка". Скріншот відео "Артхаус Трафік"

16 травня в український прокат виходить французька мелодрама "Полуничка" про любовний трикутник і зародження еротичної фотографії у Франції кінця XIX століття. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Париж, 1895 рік. Сюжет заснований на реальній історії заплутаних відносин поетів Марі де Реньє, Анрі де Реньє та П'єра Луї, що стояли біля витоків еротичної фотографії. Луї був піонером жанру – першим чоловіком у Парижі, який купив камеру "Кодак" і почав знімати фотографії відвертого змісту.

Головні ролі у фільмі виконали зірка фільму "Уявне кохання" Ксав’є Долана Нільс Шнайдер, Ноемі Мерлан ("Серцеїд") та Бенжамен Лаверн ("Одіссея").

Під час роботи над фільмом режисерка Лу Жене використовувала архіви листів і листівок, якими обмінювалися учасники любовного трикутника. Особливе значення у фільмі також має музика – сучасний електронний саундтрек від Арно Реботіні ("120 ударів на хвилину") підкреслює прогресивність поглядів героїв фільму, що випередили свій час у поглядах на жіночу сексуальність.

Жене згадує своє знайомство з Марі де Реньє як любов з першого погляду: "Я пам'ятаю своє захоплення від листів, віршів, і особливо фотографій цієї юної дівчини, такої сучасної у своїй оголеності – вона немов вимагала від мене стати героїнею фільму, однаково талановитою у своїй тілесності та інтелектуальності".

В Україні фільм був уперше показаний у рамках фестивалю допрем'єрних показів Французької весни.

"Полуничка" виходить у прокат 16 травня.

Нагадаємо, раніше в рамках "Французької весни" в прокат вийшов фільм Франсуа Озона "З волі божої".

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