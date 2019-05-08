Помер композитор Крилатов, автор пісень "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" і "Три белых коня"

Радянський і російський композитор Євген Крилатов помер у віці 85 років. Про це повідомила його дочка Марія Крилатова. Про це повідомляє ТАСС у середу, 8 травня.

Причиною смерті стала двостороння пневмонія. Крилатов помер у лікарні. Місце і дата церемонії прощання будуть оголошені пізніше.

Крилатов народився в Свердловській області 23 лютого 1934 року. Навчався в музичній школі в передмісті Пермі, Пермському музичному училищі, а потім в Московській консерваторії відразу на двох факультетах — по класу композиції і по класу фортепіано.

Євген Крилатов найбільш відомий за таким пісням, як "Крылатые качели", "Колискова ведмедиці", "Лесной олень", "Прекрасное далеко" і "Три білих коня". Він виступив композитором фільмів "Шукаю людину", "Пригоди Електроніка", "Гостя з майбутнього", "Чародії", "Діти понеділка", "Лілова куля", мультиплікаційної трилогії "Простоквашино", анімаційних стрічок "Дід Мороз і літо" та "Умка".

Найвідоміші твори Крилатова:

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