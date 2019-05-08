підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 14:14 13 Фото
Силові структури 2019-05-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
"Чеченська кампанія Яценюка": СБУ оголосила в розшук російського слідчого, що сфальсифікував справу

"Чеченська кампанія Яценюка": СБУ оголосила в розшук російського слідчого, що сфальсифікував справу

Служба безпеки України оголосила в розшук російського слідчого Артура Найманова, який відкрив кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка за нібито участь в Чеченській війні.

Інформація про розшук росіянина опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що співробітник Слідчого комітету РФ ховається від українських правоохоронців з 27 березня поточного року.

Йому заочно пред'явлено підозру щодо ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід підозрюваному не обирався.

сайт МВСсайт МВС

За версією українських правоохоронців, слідчий Найманов причетний до фальсифікації кримінальних справ проти Яценюка, лідера організації "Братство" Дмитра Корчинського, позафракційного депутата Верховної Ради, екс-лідера партії "Правий сектор" Дмитра Яроша та координатора націоналістичної організації "С14" Сергія Мазура.

Як повідомляли Українські Новини, Яценюк вважає звинувачення Слідчого комітету Росії в участі у першій російсько-чеченській війні 1994-1995 років діагнозом російської влади.

Також Яценюк має намір просити Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати незаконним його кримінальне переслідування на території Росії.

Більше новин про: Яценюк російсько-чеченська війна

Архів
Новини
Голова НАПК Мангул у квітні заробив 114 тис. гривень 16:06
Бойко взяв участь у перепохованні 24 червоноармійців 16:06
Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином. Скріншот: відео BBC
Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина 16:02
Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу" 15:48
Військовий-інженер ДП "Антонов" отримав вирок за те, що не поїхав до Москви і присвоїв кошти на відрядження 15:48
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
Стало відомо, хто буде садити Порошенка, - Крюкова 09:05
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok