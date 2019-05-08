Суд може повернути в прокуратуру справу про перестрілку поліцейських у Княжичах, - джерело

10 травня Броварський суд може прийняти політично вмотивоване рішення і повернути назад в прокуратуру обвинувальний акт у справі про перестрілку поліцейських в Княжичах Київської області, в ході якої загинули 5 правоохоронців.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в прокуратурі.

"Під головуванням судді Броварського міськрайонного суду Кічінської 10 травня відбудеться розгляд резонансної справи за обвинуваченням посадових осіб Національної поліції в умисному вбивстві 4 грудня 2016 року в Княжичах 4 поліцейських, в ході якого може бути прийнято політично вмотивоване, заангажоване рішення про повернення обвинувального акта прокурору", - сказав він.

Співрозмовник нагадав, що під головуванням саме судді Кічінської було прийнято рішення про звільнення з-під варти обвинувачених у тероризмі депутата Верховної Ради Надії Савченко та Володимира Рубана.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Генеральна прокуратура передала до суду кримінальне провадження про перестрілку поліцейських в Княжичах Київської області, в ході якої загинули 5 правоохоронців.

Обвинувальний акт направлений щодо п'ятьох підозрюваних.

Раніше, суд скасував усі зобов'язання, покладені на головного підозрюваного у трагедії в Княжичах.

Підозрюваний у стрілянині в Княжичах Леонід Курята погодився перейти на службу в зону ООС.