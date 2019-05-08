2 тис. поліцейських охоронятимуть заходи до Дня Перемоги у Києві

2 тис. правоохоронців забезпечуватимуть охорону правопорядку в День перемоги 9 травня в Києві.

Про це спікер Нацполиции Ярослав Тракало повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Заявлена кількість учасників - понад 10 тис. осіб. Публічну безпеку забезпечать близько 2 тис. поліцейських, а також додаткові групи документування та вибухо-техніки. У зв'язку з цим безпосередньо в центрі Києва забезпечення безпеки буде посилено", - сказав він.

Поліція має намір перекрити рух автотранспорту по вул. Грушевського (від Кріпосного провулка до ст. м Арсенальна), вул. Івана Мазепи (від ст. м Арсенальна до площі Слави), Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної), алея Героїв Крут (від Паркової дороги до площі Слави) та вул. Омеляновича-Павленка (від провулка Хрестового до площі Слави).

Тракало зазначив, що Київська міська державна адміністрація отримала 5 повідомлень про проведення акцій, зокрема походів для покладання квітів та мітингів.

Найбільші скупчення людей очікуються на Арсенальній площі, вул. Івана Мазепи, парку Вічної Слави, Софіївській площі, Майдані Незалежності, алеї Героїв Небесної сотні, вул. Михайлівській і Трьохсвятительської.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін порадив чиновникам носити "Мак пам'яті" в одязі і затвердив заходи до Дня перемоги.

В 2018 році в День перемоги у ході до парку Слави в Києві брали участь 3,5 тис. осіб.