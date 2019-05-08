Через зливи в Івано-Франківській області затопило будинки

В Івано-Франківській обл. напередодні з-за сильних опадів було підтоплено 9 підвалів житлових будівель і 1 адміністративного, також 45 прибудинкових територій приватних господарств. Про це у коментарі телеканалу "112" повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

В даний час опади припинилися - як дощ, так і сніг. Сніг залишається тільки у високогір'ї Прикарпаття.

Рятувальники здійснили 12 виїздів для проведення робіт по відкачуванню води з підвальних приміщень та прибудинкових територій в Тисменицькому, Калуському районах, м. Івано-Франківську, Косові та Богородчанах.

У зв'язку з підйомом рівня води в річці Ворона виставлені рятувальні пости в місцях переливу води через автомобільні дороги, в селі Слобідка в напрямку села Чорнолізці перелив довжиною близько 100 м і глибиною до 50 см і в селі Підпечари перелив довжиною близько 10 метрів і глибиною до 10 див. станом на 06:00 місцеве населення за допомогою не зверталася.

Раніше в Одесі сталася масштабна аварія на водогоні і потоп.

Також раніше Бердянськ повторно залишився без води та каналізації через новий обвал колектора.