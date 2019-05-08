Після різкого подорожчання цибулі Супрун розповіла, яка вона погана - мало вітамінів, викликає алергію і погана на смак

Після різкого подорожчання цибулі Супрун розповіла, яка вона погана - мало вітамінів, викликає алергію і поган

Цибулю, що рекордно подорожчала останнім часом, можна замінити багатьма іншими продуктами, не менш корисними.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала Уляна Супрун.

"Сьогодні багато людей задумалися, якими продуктами можна замінити цибулю? Багатьом він не до смаку, викликає алергію, погіршує синдром роздратованого кишечника і часом здається взагалі антисоціальним продуктом. Виявляється, цибулю можна замінити на не менш корисні і поживні продукти".

За словами Супрун, ріпчаста цибуля містить "мало вітамінів і мінералів". Вона стверджує, що значно корисніше зелений лук і цибуля-порей, які містять багато кемпферолу. Це - корисний для здоров'я судин флавоноїд, який зараз активно досліджують у зв'язку з потенційними протипухлинними властивостями. Кемпферолу багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, спеціях гвоздики і чорному чаї. А тому Супрун радить обирати саме ці продукти.

"В пореї і зеленому луці багато вітамінів А, К, В6 і магнію. Ви здивуєтеся, але порівняно багатий вміст вітамінів і мінералів є в кропиві. Її можна додавати до зеленого борщу або рісу", - пише Супрун.

За словами Супрун, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою або пастернаком, вівсяною та перловою кашею або яблуками.

Цибуля корисна для печінки. Вона знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів і зменшує запалення. Але тільки в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном. Порівнянними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза і насіння коріандру.

Також Супрун порадила любителям цибулі посмажити редиску. У ній багато сірковмісних сполук.

А смажену цибулю до золотистої скоринки Супрун їсти не радить – вона шкідлива для організму і може призвести до розвитку діабету, серцево-судинних хвороб і порушення роботи нирок.

Для пом'якшення паштету і жаркого замість цибулі можна використовувати яблука і груші, а також пастернак або селеру.

"І наостанок. Якщо ви все-таки купуєте цибулю - вживайте її тільки як частину збалансованого харчування, а не для лікування хвороб. Зараз авторитетних доказів, що цибуля має виключні лікувальні властивості, не існує", - написала Супрун.

Так, цибуля не лікує застуду.

"Цибуля дійсно має певні бактерицидні властивості, але застуду викликають віруси. Якщо вам треба лікувати нежить або хворе горло, краще випийте теплого чаю і поспіть. А проти грипу допомагають тільки своєчасна вакцинація і щоденна гігієна. Якщо ж у вас висока температура, то не слід шукати цибулю, а запланувати візит до лікаря", - резюмувала Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року в Україні рекордно знизилася вартість яблук.

При цьому в листопаді на ринках подешевшали цитрусові і банани, і в той же час подорожчали яблука.