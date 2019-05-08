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08 травня 2019, середа, 12:15 392
Суспільство 2019-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка заявив про виділення мільйону гривень для привітання ветеранів з Днем Перемоги

"Укрлендфармінг" Бахматюка заявив про виділення мільйону гривень для привітання ветеранів з Днем Перемоги

Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцького відділенням ТОВ
Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцького відділенням ТОВ "Агро-Край" Галич Володимир Іванович

Близько мільйона гривень на привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги виділив найбільший в Україні агрохолдинг за розмірами земельного банка, група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

Підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг" щороку вітають ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. Цьогоріч компанія виділила сільським радам та ОТГ у 20-ти областях України близько мільйона гривень для надання матеріальної допомоги ветеранам війни та для проведення урочистостей. За рахунок "Укрлендфармінгу" в селах заздалегідь відремонтували меморіальні комплекси, пам’ятники, придбали вінки для вшанування загиблих, а до днів вшанування 8 та 9 травня ветерани отримають подарунки від групи компаній.

"З кожним роком людей – живих свідків, учасників подій Другої світової війни – залишається серед нас усе менше. Їхні історії є нагадуванням нащадкам про необхідність завжди прагнути миру, пам’ятати уроки минулого й не повторювати колишніх помилок. Адже цінність миру вимірюється життям тих, хто віддав себе заради нього, здобув перемогу ціною власного життя", - зазначила операційний директор групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

"Укрлендфармінг" як соціально відповідальна компанія реалізує сотні різноманітних проектів на території своєї присутності. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків та одним з найкращих роботодавців, що забезпечує робочим місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. 

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