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  • 10.05.19 13:00 Прес-конференція незалежного експерта ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктора Мадрігаль-Борлоза
08 травня 2019, середа, 11:55 26
Прес-центр 2019-05-08T13:31:37+03:00
Українські Новини
10.05.19 13:00 Прес-конференція незалежного експерта ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за о

10.05.19 13:00 Прес-конференція незалежного експерта ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктора Мадрігаль-Борлоза

10 травня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція незалежного експерта ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктора Мадрігаль-Борлоза щодо висновків та оцінки ситуації з правами людини в Україні для ЛГБТ.

Віктор Мадрігаль-Борлоз, згідно з його мандатом, наданим Радою ООН з прав людини, прибув до країни на запрошення Уряду. Він відвідав Київ, Львів та Харків, де зустрівся з представниками влади, громадськими організаціями та тими, хто працюють над питаннями в рамках мандату експерта.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine

Попередня акредитація обов'язкова - hrmmu@ohchr.org

Вхід за журналістським посвідченням. Доступ на прес-конференцію матимуть виключно представники ЗМІ.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Дізнайтеся більше про візит експерта в Україну на його сторінках в Твіттері та Фейсбуці:

https://twitter.com/victor_madrigal 

https://www.facebook.com/victor.madrigalborloz 

Пан Віктор Мадрігаль-Борлоз(Коста-Рика) був призначений на позицію незалежного експерта ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності на трирічний період, починаючи з 1 січня 2018 року. Він виконує обов’язки Генерального секретаря Міжнародної Ради з реабілітації жертв катувань (IRCT), що має глобальну мережу з більш ніж 150 реабілітаційними центрами. Мережа просуває бачення повної реалізації права на реабілітацію для всіх жертв катування та жорстокого поводження. Як член Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням з 2013 по 2016 рік, пан Мадрігаль-Борлоз був Доповідачем з питань репресій і працював над проектом політики щодо катувань і жорстокого поводження з ЛГБТІ особами. До цього він керував технічною роботою над численними справами, звітами та свідченнями в якості керівника Департаменту судового представництва та керівника Секретаріату в Міжамериканській комісії з прав людини. Також, він працював у Данському інституті прав людини (Копенгаген, Данія) та Міжамериканському суді з прав людини (Сан-Хосе, Коста-Рика).

Незалежні експерти є одним з інструментів Спеціальних процедур Ради ООН з прав людини. Спеціальні процедури, найбільша група незалежних експертів у системі ООН з прав людини, є загальною назвою усіх незалежних механізмів Ради ООН з прав людини щодо встановлення фактів та моніторингу конкретних ситуацій в країні або тематичних питань у всіх частинах світу. Експерти Спеціальних процедур працюють на добровільних засадах; вони не є співробітниками ООН і не отримують заробітну плату за свою роботу. Вони є незалежними від будь-якого уряду або організації та працюють самостійно, в рамках свого мандату.
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