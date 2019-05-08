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08 травня 2019, середа, 11:11 22
Економіка 2019-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль різко подешевшав напередодні 9 травня

Рубль різко подешевшав напередодні 9 травня

Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У середу, 8 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 7 травня впав на 3 копійки і склав 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 8 травня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,63

4,20

Максимальний

3,93

5,00

Мінімальний

2,50

4,01

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився в порівнянні з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH/USD.

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