Рубль різко подешевшав напередодні 9 травня

У середу, 8 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 7 травня впав на 3 копійки і склав 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 8 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,20 Максимальний 3,93 5,00 Мінімальний 2,50 4,01

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився в порівнянні з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH/USD.