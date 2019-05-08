Рубль різко подешевшав напередодні 9 травня

У середу, 8 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 7 травня впав на 3 копійки і склав 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 8 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,63\r\n\r\n\r\n4,20\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,93\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,01\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився в порівнянні з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH\/USD.