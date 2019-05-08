Кличко у Вашингтоні виступив на урочистому вечорі пам'яті Джона Маккейна

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь і виступив на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам'яті сенатора Джона Маккейна. У вечорі пам'яті, який відбувся у Вашингтоні, взяли участь впливові американські політики - сенатори, конгресмени, представники Державного департаменту і уряду Сполучених Штатів.

Про це повідомила прес-служба мера.

Меморіальний захід організував Міжнародний республіканський інститут, який сенатор Маккейн очолював протягом 25 років.

"Для мене велика честь бути сьогодні тут, оскільки партія “УДАР” має тривалу і ефективну співпрацю з IRI. Допомога IRI була дуже важливою і в період становленння та розвитку нашої політичної сили. IRI був разом з нами та з українськими демократичними силами і під час найскладнішого періоду історії України. - Коли українці захищали право своєї держави обирати європейський, демократичний шлях розвитку", - відзначив у виступі Кличко.

Він зазначив, що Джон Маккейн відвідав Київ під час Революції Гідності в грудні 2013 року. "Це був один з найбільш складних періодів нашої боротьби. Я ніколи не забуду виступ сенатора Маккейна на Майдані. Він тоді звернувся до сотень тисяч людей українською: “Америка з вами!”. Це було дуже важливим сигналом, що американський народ та його лідери підтримують наше прагнення свободи. Водночас, Джон Маккейн завжди наголошував, що майбутнє своєї країни мають визначити самі українці", - сказав Кличко.

Він наголосив, що Маккейн був справжнім другом України, підтримував її також в протистоянні російській агресії. - Він очолював роботу Сенату США щодо допомоги Україні та в запровадженні санкцій проти Росії.

"Дружба з Джоном, наші численні розмови, його рішучість і незламність були важливим прикладом для мене. Як політик я багато чому навчився у нього, - сказав Кличко. - Бо, як і в спорті, в політиці треба боротися за перемогу, за принципи і цілі - як би складно не було. І ніколи не здаватися!", - підкреслив Кличко.

На заході пам’яті премії Міжнародного республіканського інституту за свободу цього року вручили лідеру більшості в сенаті США, республіканцю Мітчу Макконелу, Сінді Маккейн - дружині сенатора Маккейна, захисниці інтересів багатьох гуманітарних організацій у США та інших країнах. А також премією IRI відзначив народ Венесуели - за прагнення до свободи та демократії.

Премія за свободу, заснована в 1995 році, є вищою нагородою IRI. У різні роки премію отримували, зокрема, Рональд Рейган, Кондоліза Райз, Джордж Буш, сенатор Джон МакКейн (у 2017 році). Посмертно цю нагороду IRI присуджував Борису Нємцову.

Під час візиту до США мер Києва також зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, директором агентства USAID Марком Гріном, керівниками Міжнародного республіканського інституту та Євроатлантичної ради (Atlantic Council), іншими впливовими американськими політиками.