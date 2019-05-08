Іран заявив про частковий вихід з ядерної угоди

Іран вирішив частково призупинити виконання ряду зобов'язань по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Про це в середу, 8 травня, заявив президент Ірану Хасан Роуханіе. Про це повідомляє PressTV.\r\n"Ми припиняємо виконувати умови за двома пунктами СВПД. Вони стосуються зупинки на 60 діб продажу наявного у нас збагаченого урану і важкої води", - йдеться в заяві президента.\r\nРоухани також зазначив, що Тегеран у середу направив п'ять листів країнам-членам угоди щодо іранської ядерної програми про призупинення виконання частини зобов'язань.\r\n"Від мого імені було направлено п'ять листів головам країн, які все ще є членами (угоди). У цих листах ми оголосили їм, що ми чекали один рік... і дотримувалися всі наші зобов'язання. Сьогодні ми не хочемо виходити з СВПД, сьогодні будуть прийняті нові кроки в рамках угоди", - заявив президент в ході виступу.\r\n\r\n5 листопада вступили в силу нові санкції Сполучених Штатів щодо Ірану. Вони торкнуться банківський і нафтовий сектор країни і можуть остаточно паралізувати іранську економіку. В ЄС незадоволені новими санкціями США, прийнятими після того, як Вашингтон вийшов з договору про іранську ядерну програму, яка є одним з ключових елементів у світовій системі безпеки.\r\n