Іран заявив про частковий вихід з ядерної угоди

Іран вирішив частково призупинити виконання ряду зобов'язань по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Про це в середу, 8 травня, заявив президент Ірану Хасан Роуханіе. Про це повідомляє PressTV.

"Ми припиняємо виконувати умови за двома пунктами СВПД. Вони стосуються зупинки на 60 діб продажу наявного у нас збагаченого урану і важкої води", - йдеться в заяві президента.

Роухани також зазначив, що Тегеран у середу направив п'ять листів країнам-членам угоди щодо іранської ядерної програми про призупинення виконання частини зобов'язань.

"Від мого імені було направлено п'ять листів головам країн, які все ще є членами (угоди). У цих листах ми оголосили їм, що ми чекали один рік... і дотримувалися всі наші зобов'язання. Сьогодні ми не хочемо виходити з СВПД, сьогодні будуть прийняті нові кроки в рамках угоди", - заявив президент в ході виступу.