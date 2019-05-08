Фонд Новинського підтримав сім'ї постраждалих в одеській трагедії 2 травня, - ЗМІ

П'ять років, що минули з трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, остаточно переконали родичів і близьких жертв одеської трагедії в античеловечности нинішньої української влади, - повідомляє прес-служба "Опозиційного Блоку" - команди Вадима Новинського, повідомляє одеське видання "Траса Е-95".

Сім'ї загиблих в Будинку профспілок повністю позбавлені соціальної підтримки з боку держави. Більше того, весь цей час п'ять років без обвинувальних вироків у слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва і Херсона містяться одесити, на яких чинна влада, не чекаючи суду, заздалегідь навісила ярлики "зрадників Батьківщини".

На черговій зустрічі з родичами постраждалих народний депутат України VII скликання Світлана Фабрикант і команда "Опозиційного блоку"; Одеській області передали родинам сертифікати на оздоровлення дітей та намітили шляхи допомоги тим, чиї близькі утримуються під вартою до закінчення розслідування. Як і пообіцяв при попередньому спілкуванні, підтримку надав лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Вадим Новінський і його Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Підсумки кількох зустрічей з родичами жертв 2 травня підвела член команди Вадима Новинського Світлана Фабрикант.

"У родичів загиблих, у тому числі які виховують дітей, абсолютно немає нікого соціального статусу, наприклад, жертв політичних репресій, який дозволив би їм, по-перше, отримувати відповідні виплати, а, по-друге, відчувати себе повноцінними громадянами в рідній країні. Зараз ми домовилися про координацію дій юристів та адвокатів для надання ув'язнених в СІЗО без звинувачення людей. Є необхідність прийняття закону, що додає особливий статус сім'ям жертв одеської трагедії. І, звичайно, необхідно максимально поширити реальну інформацію про страшні події 2 травня 2014 рік та притягнути до відповідальності замовників трагедії. Ми домовилися про те, що депутати від "Опозиційного блоку"; Одеських обласного і міського рад продовжать надавати консультаційну та організаційну підтримку. Роботи у нас, у всіх разом, дуже і дуже багато!", - заявила Світлана Фабрикант.

Присутні члени сімей родичів загиблих 2 травня і тих, хто перебуває в ув'язненні, просили передати подяку за небайдужість Вадиму Новинському. Саме він і члени його команди не тільки адресно допомагають потерпілим, але й роблять сьогодні все можливе, щоб правдива історія про ту трагедію максимально скоро пережила п'ятирічний період навмисного замовчування, отримала міжнародний розголос, а винні в події понесли справедливе покарання.