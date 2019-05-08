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08 травня 2019, середа, 09:26 11
Суспільство 2019-05-08T09:57:33+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення

8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення – 74 роки тому в цей день антигітлерівська коаліція прийняла акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

8 травня у багатьох країнах Європи і США вшановують пам'ять десятків мільйонів жертв Другої світової війни.

В Україні святкування перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті загиблих вперше відзначали два дні, 8-9 травня, в 2014 році. А у 2015-му президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня пам'яті і примирення. Його символом став червоний мак - у багатьох західних країнах він є даниною пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів після 1914-го року. Також вихідним днем в Україні традиційно залишається 9 травня – День перемоги.

У всій Україні в ці два дні відбудеться безліч пам'ятних заходів.

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