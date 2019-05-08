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08 травня 2019, середа, 08:45 309
Економіка 2019-05-08T10:30:03+03:00
Українські Новини
ДТЕК заявляє про недостовірність інформації, озвученої топ-менеджером Sany в адресу компанії

ДТЕК заявляє про недостовірність інформації, озвученої топ-менеджером Sany в адресу компанії

Інформація, озвучена генеральним директором Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонем в адресу компанії, є недостовірною. Про це повідомляє "Сегодня".

Як йдеться в повідомленні компанії, ДТЕК вимагає спростувати дану інформацію.

У разі відсутності спростування компанія залишає за собою право звернутися до суду для захисту честі та ділової репутації.

За 14 років ДТЕК інвестував у видобуток вугілля понад $3,3 млрд, включаючи закупівлю гірничодобувного обладнання провідних світових виробників. Всі закупівлі здійснюються згідно з тендерною процедурою на електронній торговельній площадці.

Два прохідницьких комбайна EBZ-160 виробництва "Xiangtan Huaxing Material Co.,Ltd." (Китай) були придбані компанією в 2017 році і з тих пір знаходяться в промисловій експлуатації на підприємствах ДТЕК Павлоградвугілля і ДТЕК Добропіллявугілля. Питань до якості роботи техніки у компанії немає, підкреслили в компанії.

Раніше генеральний директор китайської компанії Sany Heavy Equipment заявив, що компанія ДТЕК нібито закупила в КНР неякісне гірничо-шахтне обладнання за дуже низькою ціною.

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